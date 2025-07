Milan, ufficiale Walker: "Abraham mi ha aiutato a decidere". I dettagli e quando può esordire in Serie A

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata: Kyle Walker è un nuovo giocatore del Milan.

Il club rossonero ha annunciato l'ingaggio del difensore classe 1990, che arriva dal Manchester City e andrà a dare nuove opzioni a Sergio Conceiçao.

I DETTAGLI - Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri e aver ottenuto l'idoneità sportiva in mattinata, Walker ha firmato il contratto con il Milan. La formula scelta è quella di un prestito gratuito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Per il difensore inglese un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027 con ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Indosserà la maglia numero 32.



IL COMUNICATO DEL MILAN - Di seguito il comunicato con cui il Milan ha annunciato l'acquisto di Walker.

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC.

Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023.

Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze.

Walker indosserà la maglia rossonera numero 32.

PRIME PAROLE - Queste le prime parole di Walker ai canali social del Milan: "Tammy (Abraham, ndr) mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione. I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione. Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese".

WALKER ABBRACCIA IL MILAN - Con un post su Instagram, Walker ha poi salutato i suoi nuovi tifosi del Milan: "Sono felice e orgoglioso di firmare per il Milan! Un club con una storia così ricca, che seguo da quando ero bambino. È un onore farne parte e non vedo l'ora di indossare la maglia rossonera e cominciare. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo viaggio con la mia famiglia in Italia. Grazie a Mark Rankine, il viaggio continua. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, sia dentro che fuori dal campo. A presto! Forza Milan".



QUANDO PUO' ESORDIRE IN SERIE A - Ufficializzato il trasferimento in rossonero, Walker può mettersi agli ordini di Conceiçao, ma quando arriverà il debutto? Lunedì prossimo è prevista la sua presentazione alla stampa e successivamente tornerà in Inghilterra per espletare tutte le formalità burocratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno in Italia, considerando che la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea dal 1° febbraio 2020. Questo significa che Walker non potrà partecipare al prossimo impegno di campionato contro il Parma di domenica 26 (ore 12.30), rimandando il suo possibile esordio italiano al derby del 2 febbraio contro l'Inter.

IL SALUTO DI WALKER AL CITY - Con un messaggio sul proprio profilo Instagram, Walker ha salutato il Manchester City: "Manchester City... da dove inizio? Firmare per questo incredibile club nel 2017 è stato un sogno che si è avverato. Sette anni dopo, dopo aver vinto 17 trofei, tra cui la Champions League e il famoso treble, è qualcosa che avrei potuto solo sognare da bambino. Giocare al fianco di così tanti giocatori di alto livello mi ha spinto a essere la versione migliore di me stesso e sono davvero grato per l'opportunità che ho avuto all'Etihad.

Un enorme ringraziamento va a tante persone, allo staff tecnico, ai magazzinieri e a tutto il personale che lavora instancabilmente dietro le quinte. Rendete ogni giorno piacevole e ci date la possibilità di dare il meglio di noi. Ai miei compagni di squadra, dal momento in cui ho varcato la porta mi sono sentito a casa. Grazie per i bei ricordi e per tutti i successi che abbiamo condiviso insieme. Siete amici, ma anche una famiglia per la vita.

A Pep Guardiola, grazie per aver creduto in me e per aver lavorato così duramente per portarmi qui nel 2017. Insieme abbiamo festeggiato 17 trofei e la tua guida mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Te ne sarò per sempre grato.

Ad Annie, ai nostri figli e a tutta la mia famiglia che mi ha accompagnato e sostenuto in questo percorso, grazie.

Soprattutto, ai tifosi: grazie per avermi accolto come uno di voi fin dal primo giorno. Il vostro incrollabile sostegno, settimana dopo settimana, in casa e fuori, non sarà mai dimenticato. Auguro a tutti voi un costante successo per il futuro. Grazie, Kyle".