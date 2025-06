Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto

La sfida vinta per 2-0 contro il Monza ha chiuso un’amara stagione per il Milan. Un’annata che si è conclusa fuori da ogni possibile discorso per la qualificazione a una competizione europea. Rossoneri che, dunque, non parteciperanno né alla Champions, né all’Europa League e nemmeno alla prossima edizione della Conference. Ma la stagione rossonera ha ancora un traguardo che può essere raggiunto.

Infatti, il Milan può centrare ancora l’obiettivo di evitare due turni eliminatori in Coppa Italia e qualificarsi direttamente nel tabellone a partire dagli ottavi di finale. Un’eventualità che porterebbe la società meneghina a non iniziare la prossima stagione ad agosto. Ma tutto dipende dal risultato della Fiorentina.

Dopo il successo contro i brianzoli, il Milan deve sperare che il club viola esca dalla trasferta di Udine con una sconfitta. Anche un pareggio della formazione guidata da Raffaele Pallladino renderebbe vana la vittoria del Milan nell’ultima giornata a San Siro, dati gli scontri diretti a sfavore dei meneghini.

È già capitato che il Milan partisse ad agosto con la Coppa Italia, l'ultima volta nel 2015 con Sinisa Mihajlovic in panchina. In quell'edizione, che partì il 17 agosto contro il Perugia (2-0 a San Siro, gol di Honda e Luiz Adriano), il club di Via Aldo Rossi si spinse sino all’atto finale, poi perso contro la Juventus per 1-0.