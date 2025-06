Milan, valutazioni su Ambrosini: l'ex può tornare in un nuovo ruolo

Nella semi-rivoluzione che sta interessando il Milan nell’estate 2025 ci potrebbe essere un altro ritorno, oltre a quello del nuovo e vecchio allenatore, Massimiliano Allegri. Dopo l’ufficializzazione del tecnico livornese e l’arrivo del ds Igli Tare infatti il club starebbe pensando di inserire una nuova figura forte che possa fare da collante tra lo staff tecnico e quello dirigenziale.

In questo senso l’identikit delineato è quello che identifica un ex giocatore del Milan, con una forte esperienza al club e una forte riconoscibilità. Una figura da affiancare ad Allegri e che possa arricchire il suo staff dal punto di vista dei valori e dell’attaccamento a questi colori. Un profilo che ricalcherebbe al meglio questi requisiti è certamente quello di Massimo Ambrosini. Sono in corso a Casa Milan delle valutazioni proprio sull’ex centrocampista e capitano del Milan, oggi apprezzato opinionista per Dazn.

Ambro insomma è certamente tra i candidati per questa posizione e solo qualche giorno fa è stato a Casa Milan per un contatto con il club. Da quanto appreso da calciomercato.com, le due parti ne stanno parlando. Ambrosini d'altronde ha ancora un grande legame con il club ed è lusingato dall'idea di avere questo tipo di discussione con la squadra che ama. Da professionista com'è però vuole capire il ruolo che si troverebbe a ricoprire, un ruolo che si augura possa rispecchiarlo al meglio e che rientri in alcune dinamiche lavorative e familiari che lo riguardano. Non vorrebbe dunque solo un incarico di mera rappresentanza con poco impatto od occuparsi di attività a lui lontane quanto avere un ruolo attivo, importante e che collimi con le sue competenze.