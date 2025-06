Milan-Verona, la moviola: gol annullato a Gimenez, Jimenez ammonito per reazione, chiesti 4 rigori

Milan-Hellas Verona (calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A.

A San Siro arbitra Fourneau, assistito da Bindoni e Tegoni con Massimi quarto uomo, Meraviglia e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini: l'unico diffidato è Bradaric, che viene ammonito e sarà squalificato per una giornata di campionato.

Nel prossimo turno il Verona gioca in casa con la Fiorentina e il Milan è impegnato in trasferta sul campo del Torino, ma prima cerca la rimonta contro il Feyenoord a San Siro per qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League.

Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.

79' - Gimenez ammonito per un fallo su Duda.

75' GOL - Gimenez mette dentro di testa ed è dietro la linea del pallone sull'assist di Leao, quindi non c'è fuorigioco e il gol è regolarissimo.

65' - Joao Felix chiede un rigore dopo un contrasto regolare con Suslov.

63' - Leao cade in area dopo una spinta di Dawidowicz: niente rigore.

59' - Jimenez ammonito per una reazione su Duda.

50' - Cartellino giallo per Duda, autore di un fallo su Joao Felix. Leao chiede un rigore per un tocco di mano di Dawidowicz, ma il braccio era attaccato al corpo.

43' - Bradaric atterra Joao Felix lanciato in contropiede e viene ammonito, era diffidato e salterà per squalifica la prossima partita di campionato contro la Fiorentina.

33' - Gimenez va in rete, ma parte in fuorigioco, segnalato dall'assistente dell'arbitro e confermato dal Var.

21' - Niasse ammonito per una brutta entrata su Theo Hernandez.

20' - Su un cross di Sottil, Joao Felix cade in area dopo un contrasto con Valentini: troppo poco per il rigore.

16' - Cartellino giallo per Musah, autore di una trattenuta su Kastanos.

11' - Coppola ammonito per un intervento in ritardo su Gimenez.