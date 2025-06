Milan, Gimenez a San Siro per assistere al derby: tutti i dettagli dell’operazione con il Feyenoord.

Per descrivere con una sola parola le prime ore a Milano di Santiago Gimenez scegliamo entusiasmo. Da parte del giocatore, che non vede l’ora di segnare con la maglia del Milan e quello dei tantissimi tifosi che hanno accolto l’arrivo dell’attaccante messicano sia all’aeroporto che all’Hotel Melia. Le aspettative sono alte anche perché il club rossonero ha fatto un grande sforzo economico per arrivare alla conclusione dell’operazione.

CIFRE- Nella notte tra venerdì e sabato il Feyenoord ha dato il semaforo verde per la conclusione di una trattativa molto lunga e complessa. Un ruolo centrale, forse anche decisivo, lo ha avuto anche lo stesso Santiago Gimenez. Nelle casse del club olandese entreranno 33/34 milioni di euro di parte fissa più una lunga serie di bonus.

VISITE MEDICHE - Intorno alle ore 9:15 è arrivato alla clinica privata la Madonnina Santiago Gimenez per iniziare le visite mediche con il Milan. Le stesse sono state terminate intorno alle ore 13 quando il giocatore è passato al prossimo step, quello dell'idoneità al Coni. Superato questo passo, il giocatore messicano è arrivato a San Siro per assistere al derby contro l'Inter.