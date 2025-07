Milan, visite mediche per Modric in Croazia a metà settimana: il programma in vista del Mondiale per Club

"Non posso dire nulla su questo argomento. Ci sono state chiamate, ci sono stati contatti, ma ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale e su quello che mi aspetta con il Real. Non ho ancora preso una decisione e non so ancora quando la prenderò". Luka Modric ha provato a spazzare il pallone in tribuna nella conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazione mondiale contro la Repubblica Ceca. Il Milan resta il suo destino e queste dichiarazioni non cambiano assolutamente nulla su una trattativa impostata e conclusa in una settimana da Igli Tare.

VISITE MEDICHE - Luka Modric e il Milan sono promessi sposi, ora bisogna solo attendere il momento giusto per celebrare il matrimonio. Gli indizi vanno a metà settimana e alle visite mediche che il campione croato svolgerà per conto del Milan. Per questioni logistiche e di tempo non saranno svolte a Milano bensì in Croazia in modo da poter dare il tempo al ragazzo di organizzare il viaggio negli Usa dove giocherà il Mondiale per club con il Real Madrid. Una decisione che il Milan ha accettato e rispettato senza batter ciglio.

DETTAGLI - Dopo anni di trofei alzati e campionati vinti per Modric stanno scorrendo i titoli di coda nella sua esperienza al Real Madrid. Luka ha ricevuto diverse proposte ma ha poi ceduto al fascino di quel Milan per il quale nutre una simpatia speciale sin da quando era un bambino. L'accordo con il club rossonero è stato trovato sulla base di un contratto annuale ( con opzione per la stagione successiva ndr) a 3,5 milioni di euro netti più 500 mila di bonus. Il conto alla rovescia è partito, il Milan aspetta Modric,