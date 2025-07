Milan, Vlahovic a queste condizioni è un'occasione unica: e a Gimenez va dato tempo

Il Milan non può farsi sfuggire Dusan Vlahovic a queste condizioni, ma Gimenez non va ceduto. Theo Hernandez? Doveva andare così

Partiamo dalla separazione con Theo Hernandez. Dolorosa, triste. Se riavvolgiamo il nastro e rivediamo quello che ha fatto, se rileggiamo i numeri, il dispiacere sorge spontaneo in chi ha il Milan nel cuore. Però, a mente fredda, ritengo sia giusto così. La separazione è doverosa perché il ciclo di Theo in rossonero era arrivato al termine. Il francese non aveva più nulla da dare. L'ultima stagione è stata molto negativa, soprattutto a livello di fase difensiva. Non mancano i rimpianti, per quello che poteva continuare a essere ma che non sarebbe più stato, cioè uno dei migliori in circolazione.

Uno così forte difficilmente arriverà questa estate a Milanello sulla fascia sinistra, ma sono convinto anche che il sostituto non potrà che fare meglio della versione ultima, obiettivamente negativa, del predecessore. Per un top che va via, ci sono top che dovranno arrivare, anche in altri ruoli.

Parliamo di attacco. Il nome di Vlahovic secondo me va considerato: è il profilo perfetto per il Milan, così come per il giocatore sarebbe perfetta la squadra rossonera. Ha bisogno di cambiare contesto, di sentirsi centrale in un progetto e di essere valorizzato. Al Milan sarebbe il punto di riferimento assoluto, nonostante la presenza di Gimenez sul quale insisterei. Con Pulisic da una parte e Leao dall'altra avrebbe un rifornimento importantissimo per tornare a fare tanti gol. Per chi ha dubbi su Vlahovic ricordo che ad anni 25 di attaccanti che hanno 87 reti in Serie A ce ne sono pochi oggi, o forse nessuno.

Lui deve fare qualche rinuncia dal punto di vista economico (in attesa di capire come evolverà la situazione con la Juventus). Deve capire che occorre riprendersi in mano la carriera: ha 25 anni, non 30. Di soldi ne ha già incassati tanti e ne incasserà ancora tantissimi: ma oggi deve privilegiare l'aspetto sportivo e capire che al Milan tornerebbe a volare. E' un matrimonio che, secondo me, s'ha da fare.