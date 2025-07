Milan-Walker, ci siamo: atteso giovedì in Italia, tutti i dettagli

Kyle Walker al Milan, ci siamo: l'affare è in via di definizione e il giocatore arriverà nelle prossime ore a Milano per iniziare la sua nuova avventura.

I rossoneri sono pronti a regalarsi un nuovo rinforzo d'esperienza per la difesa, l'operazione è in dirittura d'arrivo e nelle prossime ore si completeranno gli ultimi passaggi di rito prima degli annunci ufficiali.

MILAN, ACCORDO PER WALKER: I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan ha raggiunto l'accordo totale con il Manchester City per Walker: il difensore classe 1990 arriva con la formula del prestito gratuito, con diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a circa 5 milioni di euro.

MILAN, WALKER DOMANI IN ITALIA - E' arrivato l'ultimo via libera da parte del City, a cui l'inglese è legato con un contratto fino al 2026, dunque la partenza direzione Italia è imminente: Walker è atteso domani a Milano per sostenere le visite mediche di rito, ultimo step prima della firma del contratto con i rossoneri.

MILAN, IL CONTRATTO DI WALKER - Per Walker è pronto un contratto di due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2027. L'ingaggio dell'inglese dovrebbe ammontare a 4 milioni di euro netti a stagione (7,4 milioni di euro lordi circa).

MILAN: CHI FA SPAZIO A WALKER? - Chi fa spazio a Walker nelle liste? Il Milan ha esaurito gli slot destinati agli over sia per quanto riguarda la Serie A (17 sui 17 disponibili) sia per quanto riguarda la UEFA Champions League. L'eventuale uscita di Emerson Royal, per cui si tratta con il Galatasaray, risolverebbe ogni problema liberando la casella per l'inglese in entrambe le liste. Se invece non dovesse partire uno tra lui e StrahinjaPavlovic (che ha detto no al Fenerbahce), servirà togliere qualcuno: per quanto riguarda l'elenco per la Serie A il prescelto sarebbe Luka Jovic (sempre che non si perfezioni anche per lui una cessione, Monza in pressing), mentre in Champions toccherebbe più ad Emerson Royal che a Pavlovic.