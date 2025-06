Milan-Walker: è già finita. Il club non lo riscatta, l'inglese torna al Manchester City

Stop and go. L’avventura di Kyle Walker al Milan va verso la conclusione dopo soli sei mesi in rossonero. Il difensore in prestito dal Manchester Citynon verrà riscattato dal gruppo di lavoro di cui fa parte ora, da qualche giorno, il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’inglese dunque farà ritorno ai Citizens anche se, come fatto ampiamente capire da Pep Guardiola, non rientra nei piani del club e dunque farà di nuovo le valigie.

Arrivato lo scorso inverno, durante la sessione di gennaio, l’ex Tottenham aveva iniziato col piede giusto e prometteva di portare esperienza e fisicità a un reparto in grande difficoltà. L’adattamento al nuovo calcio, alcuni infortuni (tra cui uno al gomito) e una stagione che è andata, via via, peggiorando non hanno fatto in modo che Walker si dimostrasse un fattore per il Milan che dunque ha deciso di farne a meno. D’altronde sempre più spesso il suo posto in campo, nonostante il passaggio a una difesa a 3, consono alle sue caratteristiche, era stato preso da Jimenez che l’aveva superato nelle gerarchie.

La decisione di non riscattare il giocatore, alla fine del prestito, si basa dunque su questo e tiene conto anche di età e costo del cartellino. Il 34enne era arrivato tra squilli di trombe e aveva anche richiesto nel suo contratto dei bonus per eventuali trofei vinti. Per riscattarlo, il Milan avrebbe dovuto sborsare 5 milioni di euro. Fondi questi che verranno destinati ad altri obiettivi.