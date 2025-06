Milan, Walker esce allo scoperto: "Se rimango la prossima stagione? Sì, sì, forse"

Kyle Walker apre a una possibile permanenza al Milan anche per la prossima stagione. Arrivato in prestito lo scorso inverno durante la sessione di gennaio dal Manchester City, il terzino inglese aveva iniziato col piede giusto la sua esperienza in rossonero, salvo poi accusare alcuni infortuni che ne hanno interrotto l'adattamento al calcio italiano.

Nonostante questo, però, il 35enne non sembra intenzionato a lasciare i rossoneri, che per confermare in squadra il giocatore dovrebbero versare 5 milioni di euro nelle casse del City. Ospite nel paddock di Formula Uno per assistere al GP di Spagna, Walker ha parlato così a Sky Sport: "Se resto al Milan la prossima stagione? Sì, sì, forse"