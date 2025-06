Il Milan ha il sì di Xhaka: i dettagli dell'accordo

Il Milan e Granit Xhaka hanno trovato l'accordo che presto dovrebbe legare i destini del centrocampista svizzero di origini albanesi e della società rossonera: gli ultimi giorni hanno visto Igli Tare imprimere un'accelerata alla trattativa, con l'idea di offrire al Bayer Leverkusen circa 10 milioni di euro per il 32enne ex Arsenal.

Ovviamente manca il sì delle Aspirine, che tuttavia stanno attraversando un'estate di profondo rinnovamento con gli addii di Wirtz e Frimpong (Liverpool) e Tah (svincolato, Bayern Monaco). Sarà da capire se il difensore tedesco Malick Thiaw potrà rientrare nella trattativa, ma al momento si parla di due affari separati. La proposta che ha incontrato il sì del mediano? Un triennale, quindi fino a giugno 2028, da 4 milioni di euro più bonus a stagione.

IL 2024/25 DI XHAKA - Per lo svizzero è stata una stagione magari non sui livelli della prima alla BayArena, ma del resto sarebbe stato praticamente impossibile ripetere un'annata da double domestico e una sola sconfitta, quella in finale di Europa League contro l'Atalanta. Per lui, comunque, 2 reti e 7 assist in 33 presenze su 34 partite disponibili in Bundesliga, sotto i dettami di Xabi Alonso. Ora è pronto a seguire quelli di Max Allegri, in un centrocampo fresco orfano di Tijjani Reijnders che si preannuncia molto muscolare per sostenere la classe di Luka Modric.