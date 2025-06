Milan, Zeroli può tornare al Monza

Kevin Zeroli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista classe 2005 è sicuramente un giocatore importante per il futuro del club, un patrimonio sul quale investire soprattutto in otica futura. La retrocessione in serie D del Milan Futuro però apre a scenari diversi in vista della prossima stagione: l'ex capitano della Primavera rossonera dovrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

MONZA IN POLE - Tra le tante società che hanno preso informazioni c'è il Monza che sicuramente parte in prima firla: Zeroli conosce bene l'ambiente avendoci giocato sei mesi in prestito nella scorsa stagione con 8 gettoni raccolti in serie A. E proprio la conoscenza dell'ambiente brianzolo può risultare decisiva in quella che sarà la decisione finale del ragazzo e del Milan.