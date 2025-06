Milan, Zinchenko costa 20 milioni

La cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal si avvicina sempre di più. I contatti delle ultime ore hanno portato a un'apertura importante da parte del terzino francese alla destinazione saudita. Ora si attendono tutti i passaggi per arrivare alle firme, ovvero l'unica cosa che conta. Il Milan è pronto a incassare una cifra intorno ai 30 milioni di euro per un giocatore che andrà in scadenza di contratto nel 2026.

ZINCHENKO IL SOSTITUTO - Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal, è uno dei candidati principali a prendere il posto di Theo Hernandez nella rosa del Milan. L'ingaggio da 6 milioni di euro netti complica un po' la trattativa mentre con il club inglese non sarà difficile trovare un accordo sulla base di 20 milioni di euro.