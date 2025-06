Milanmania, con Theo Hernandez è finita: giusto così

Tra un paio di settimane ci sarà l'inizio dei lavori, il primo giorno di scuola di questo nuovo corso targato Massimiliano Allegri, che ha voluto anticipare i tempi per partire subito forte. Proprio per questo, è necessario supportare il tecnico anche a livello di scelte e di tempismo. Bisogna ripartire con una rosa meglio definita: oggi ci sono tanti, troppi esuberi e ancora nessuna operazione in entrata, a parte Modric che comunque non è ancora ufficiale.

Serve che al raduno Allegri possa avere una rosa meglio definita: si velocizzino le uscite e anche le entrate, soprattutto quelle nei ruoli cruciali, vedi centrocampista centrale (Xhaka). Lo scorso anno il Milan fece operazioni importanti quasi fuori tempo massimo: penso a Fofana, sbarcato il giorno della prima giornata di campionato, decisamente tardi. Questa volta si spera che il fattore tempo venga considerato importante, da sfruttare come alleato e che non diventi nemico.

Il capitolo Theo Hernandez è doloroso, perché sulla carta è il terzino più forte in circolazione. A malincuore, però, devo dire che è giusto che le strade si separino. Il suo ciclo al Milan è finito, forse abbondantemente finito. Da quando Maldini è andato via, non abbiamo più visto quel giocatore straordinario. Quel Theo non lo vedremo più, quanto meno al Milan.

In questo contesto, con questa società, lui non ha più nulla da dare. E' giusto dirsi addio, sperando di incassare il più possibile. Poi, uno come lui non arriverà di certo, però magari si riesce a trovare un terzino più disciplinato dal punto di vista tattico, più applicato, più professionista (il che non è poco) che riuscirà a dare quel contributo che Theo Hernandez non è più riuscito a dare. Theo-Milan, facciamocene una ragione, è una storia che è finita.