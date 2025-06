Milanmania: dico sì allo scambio Theo Hernandez-Vlahovic, ma Gimenez non va ceduto

, con più consapevolezza, più esperienza e più leadership: qualità poco presenti nell'ultimo spogliatoio. L'ipotesi di ripartire da Modric e da Xhaka, obiettivo in mezzo, sarebbe molto interessante, abbinati ovviamente a giocatori più giovani, come Javi Guerra. Lo svizzero a 33 anni può fare ancora la differenza per qualche anno e dare un senso a questa squadra a livello di gioco, mancato negli ultimi tempi.

Bisognerà lavorare molto sulla difesa, ma anche sull'attacco. A questo proposito, ha fatto parecchio discutere nelle ultime ore l'ipotesi scambio Theo Hernandez-Vlahovic con la Juventus. Ecco, un po' a malincuore per il terzino, ma ne sarei favorevole. Ritengo il ciclo di Theo col Milan finito: non ha più nulla da dare a questa maglia, in questo contesto, con questa Società. Visto che non vuole andare in Arabia e che l'Atletico si è chiamato fuori, bisogna cercare di limitare i danni.

Dall'altra parte, se si arrivasse a Vlahovic avremmo finalmente dopo tanto tempo l'attaccante con la A maiuscola, che potrebbe farti partire dall'1-0 in tante partite, un po' come Lautaro per l'Inter. L'attaccante juventino è un fantastico sogno: lui stesso deve capire che per la sua carriera, a maggior ragione nell'anno che porta al Mondiale, è importante cambiare aria e trovare nuovi stimoli. Al Milan con Leao e Pulisic farebbe una valanga di gol e potrebbe, perchè no, diventare capocannoniere e rilanciarsi nel calcio ad altissimi livelli. Spero capisca sia meglio rinunciare a qualche milioncino ma sposare un progetto perfetto per lui.

In tutto questo, però, giù le mani dal Bebote Santiago Gimenez. Guai a cederlo. Bisogna aspettarlo e dargli fiducia, anche con Vlahovic. I due potrebbero anche giocare insieme. Con il serbo, Gimenez non avrebbe la responsabilità e il peso dell'attacco solo sulle sue spalle e questo potrebbe aiutarlo a dare tante soddisfazioni ai tifosi rossoneri.