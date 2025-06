Milanmania: mercato incartato su Maignan e Theo Hernandez

Dopo l’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri sembrava che finalmente il Milan potesse ripartire sul binario giusto e invece è arrivato l’addio a Reijnders, partenza dolorosissima, e ora una fase di mercato in cui sembra di assistere a una campagna cessioni più che a una campagna acquisti.

Il club sembra essersi incartato attorno ai temi Maignan e Theo Hernandez. A proposito dei due francesi, ora cosa bisogna augurarsi? Per quanto riguarda il terzino bisogna sperare che arrivi un’offerta più alta possibile, che difficilmente arriverà ai 30 milioni di euro più bonus che offriva l’Al-Hilal. Il Milan non è più nelle condizioni di poter dire “Vogliamo questa cifra oppure lo teniamo”, perché questa seconda eventualità potrebbe portare effetti negativi anche sul campo. Significherebbe tenere un giocatore contro voglia, che ha già dimostrato di "fare flanella" se non centrale nel progetto e se non in armonia con ambiente e dirigenza. Nel caso rinunciare a qualcosa ma meglio perderlo, piuttosto che rischiare si trasformi in una "mela marcia" nello spogliatoio. La strategia è stata sbagliata: serviva mantenere un buon rapporto con il suo entourage, condividere una strategia e non arrivare, come successo, alla rottura. Il Milan non ne uscirà vincitore, ma bisogna limitare i danni.

Può essere diverso il caso Maignan. Anche qui gestione del rinnovo sbagliata. Dopo che il Chelsea non ha trovato l’accordo col Milan, va detto che può succedere ancora di tutto nei prossimi mesi di mercato. E’ un problema se andrà via a parametro zero tra un anno? Dal punto di vista economico, certamente sì. Dal punto di vista sportivo forse no. Il portiere ha un livello di professionalità superiore rispetto a Theo, quindi si può pensare anche a un ultimo anno fatto bene prima dell’addio.

Come partenza dell’estate, non benissimo, nonostante Modric che, lo ribadiamo, dev’essere la ciliegina su una torta che al momento non pare invitante e sembra perdere qualche fetta importante.