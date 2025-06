Milanmania: sconfitta meritata, la fotografia della stagione. Ds, allenatore e rinnovi: ora basta tergiversare

Complimenti al Bologna, la vittoria della Coppa Italia è meritatissima, la sconfitta del Milan lo è altrettanto. E' la fotografia di una stagione che si conclude in un modo davvero deludente. E' giusto così: al Bologna c'è un vero lavoro dietro, c'è una dirigenza di livello, un ottimo allenatore, una squadra vera. C'è un progetto e c'è competenza: al Milan è l'esatto opposto.

I nodi alla fine vengono sempre al pettine. Laddove si fanno le cose fatte per bene, si alza l'asticella. Laddove è tutto dettato dalla casualità, questi sono i risultati. A Furlani dico che converrebbe parlare dopo. Qualche giorno fa ricorda che Conceicao può essere il primo dopo Ancelotti a vincere 2 trofei in una stagione: ecco, magari meglio dirlo a cose fatte. E' un fallimento totale questa stagione. Il secondo trofeo poteva consolare parzialmente dall'amarezza generale, e invece ecco un'altra batosta. Non si può giocare così male una finale: il Milan per quasi tutta la gara non riusciva a superare la metà campo e a fare 3 passaggi di fila. Zero gioco, a differenza degli avversari.

E ora basta.

Basta tergiversare sul direttore sportivo. Va preso e anche bravo.

Basta tergiversare sull'allenatore. Va cambiato con uno davvero bravo.

Basta prendere tempo sui rinnovi e sul mercato.

Ora ci saranno, senza nemmeno l'Europa League, pure meno risorse economiche.

Si faccia vedere una volta per tutte che c'è volontà di rimboccarsi le maniche e di ripartire sul binario giusto: fino a oggi quel binario non lo si è voluto prendere...