Milanmania: sveglia, siamo in ritardo! C'è vita anche senza Zirkzee, Lukaku segna di più

Maggio deludente per i risultati, giugno per un mercato inconcludente, speriamo che il mese buono sia luglio: il calciomercato del Milan deve partire, deve decollare. Siamo in ritardo, vedendo quello che stanno facendo le altre: l'Inter che era già completa e si è rinforzata, la stessa Juventus si sta muovendo molto bene.

A pochi giorni dal raduno ci aspettavamo già qualche operazione di livello: il club sa che doveva sostituireda mesi,Il tempo c'è, ma del tempo è stato perso. A questo proposito seguiamo con attenzione la trattativa-telenovela Joshuasperando che si possa concludere positivamente: personalmente però, col passare dei giorni e delle notizie,: non dovesse arrivare non mancherebbe una critica dura nei confronti di questa società, che ha lavorato per mesi sul giocatore, aveva anche guadagnato una pole significativa e anche diversi match point (in quel caso avrebbe sprecato tutto). Spero di vederlo rossonero al più presto, ne sarei davvero contento: se così non fosse però, va detto che

GLI ALTRI - A quel punto andrebbe trovata però la soluzione migliore: tra i Gimenez, Dovbyk, David e i vari nomi circolati, io andrei su Romelu Lukaku. Dirlo oggi forse è impopolare, visto che è fresco di eliminazione con il suo Belgio da un Europeo in cui non ha fatto gol. So che tantissimi tifosi rossoneri non lo vorrebbero, magari anche per i precedenti da avversario: ma per me sarebbe la scelta più giusta. Dovesse arrivare, credo che il prossimo anno farebbe più gol di quelli che farebbe, o avrebbe fatto, Zirkzee con la maglia del Milan. I numeri di Lukaku sono clamorosi, guardando lo storico. In una stagione, l'ultima, sicuramente non esaltante, ha realizzato comunque 21 gol e 4 assist. Segnare nella Roma, soprattutto sotto la gestione di Mourinho, non era per niente facile. Lo immagino con Pulisic da una parte e Leao dall'altra a sono convinto che arriverebbe a numeri anche migliori. In Serie A ha fatto caterve di gol: 70 in 129 partite, condite da 21 assist. Un attaccante con questi numeri il Milan non lo ha da tanto tempo, ecco perché non farei tanto lo schizzinoso sul belga. Resto speranzoso per Zirkzee, ma se non arrivasse, Romelu Lukaku per me sarebbe un grande sì.