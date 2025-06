Ex Lazio: Milinkovic espulso, salta la finale di coppa d'Arabia VIDEO

Secondo cartellino rosso per Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. Il 29enne centrocampista serbo dell'Al-Hilal è stato espulso nella semifinale di King Cup contro l'Al-Ittihad, privo del suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Luiz Felipe, oltre a Fabinho e Benzema.

IL FALLACCIO - Al 42', con la sua squadra in vantaggio per 1-0 grazie al gol del brasiliano Michael, l'arbitro francese Bastien gli ha mostrato il cartellino rosso dopo aver rivisto al Var la sua entrata in scivolata con il piede a martello. Al 67' Hamdallah pareggia i conti segnando il gol dell'1-1, ma all'82' Abdulhamid riporta avanti l'Al-Hilal sul definitivo 2-1. Milinkovic salterà così per squalifica la finale contro la vincente della sfida tra l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al-Khaleej, in campo mercoledì sera.



LO SCORE - Arrivato nello scorso mercato estivo per 40 milioni di euro dalla Lazio con un contratto triennale fino a giugno 2026 da 20 milioni di euro netti a stagione, finora Milinkovic ha segnato 11 gol e servito 15 assist in 39 presenze con due espulsioni: la prima risale allo scorso 24 agosto nella partita di campionato vinta 4-0 sul campo dell'Al-Raed.