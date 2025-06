Milinkovic-Savic apre al ritorno in Italia: "Ho un contratto con l'Al-Hilal, ma non si sa mai..."

Sergej Milinkovic-Savic apre al ritorno in Italia. L'ex centrocampista della Lazio, oggi in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset alla vigilia della gara decisiva del Mondiale per Club contro il Pachuca.

Il centrocampista serbo ha, così, parlato anche del suo futuro, non chiudendo le porte ad un possibile ritorno in Italia, ma anzi: "Mio ritorno in Italia? Sapete che non posso rispondere, ho un altro anno di contratto con l'Al-Hilal. Poi nel calcio non si sa mai cosa possa succedere".

Questo, invece, il passaggio su Simone Inzaghi: "Vedo il mister molto bene, è contento. Per lui, come fu per me due anni fa, è un cambiamento molto grande. Lo ritrovo qua dopo tanto tempo, sono felice di rivederlo. Speriamo di fare belle cose".