Millico resta in Serie C: ufficiale il suo passaggio al Casarano

L'attaccante classe 2000 riparte dal club salentino dopo l'esperienza con la maglia del Foggia della scorsa stagione.

Vincenzo Millico riparte dal Salento. L'attaccante classe 2000 è ufficialmente un nuovo calciatore del Casarano.

Il club della provincia di Lecce disputerà il prossimo campionato di Serie C dopo aver vinto il girone H della Serie D la scorsa stagione.

Millico ha trascorso l'ultimo campionato sotto contratto con il Foggia, per poi trasferirsi a gennaio alla Ternana dove ha totalizzato 8 presenze complessive.

In passato l'attaccante ha vestito anche le maglie di Frosinone, Cosenza, Ascoli e Cagliari e ha esordito in Serie A nel 2018 con la maglia del Torino. Per lui in granata anche un goal in Europa League contro il Debrecen.