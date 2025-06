Monaco, è ufficiale l'arrivo di Pogba: tutti i dettagli del contratto

Ora è ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. È arrivato il comunicato da parte del club francese che mette le basi per l’esordio dell’ex giocatore della Juventus in Ligue 1, che sino a ora non aveva mai disputato alcuna partita nel campionato transalpino. È un ritorno al calcio giocato per l’ex centrocampista del Manchester United che aveva terminato di scontare i suoi 18 mesi di squalifica per doping lo scorso mese di marzo.

IL COMUNICATO - "L'AS Monaco è lieto di annunciare l'arrivo di Paul Pogba. Il campione del mondo francese ha firmato per 2 stagioni ed è ora legato al club del Principato fino al 30 giugno 2027.

Originario di Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Paul Pogba ha iniziato la sua formazione al Le Havre AC prima di continuarla al Manchester United, dove ha fatto il suo debutto professionale nel 2011.

È stato alla Juventus, dove è entrato nel 2012, che Pogba si è rivelato ai massimi livelli. Con la Vecchia Signora ha vinto quattro titoli consecutivi di Serie A (dal 2013 al 2016), oltre a due Coppe Italia (2015, 2016) e due Supercoppe Italiane (2013, 2015). Ha anche raggiunto la finale di Champions League nel 2015. Con i bianconeri (2012-2016 e 2022-2024) ha giocato complessivamente 190 partite (34 goal, 39 assist).

Nel 2016, Pogba è tornato al Manchester United, dove ha giocato per sei stagioni. Ha giocato 233 partite, segnato 39 goal e fornito 51 assist. Con i Red Devils ha vinto l'Europa League e la Coppa di Lega inglese nel 2017.

Nella squadra nazionale, Paul Pogba è regolarmente convocato con tutte le squadre giovanili della squadra francese. Ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 nel 2013, è stato eletto Golden Boy lo stesso anno e poi è diventato uno dei dirigenti e dei principali giocatori della squadra francese nell'ultimo decennio. Ha 91 presenze, 11 goal e 9 assist.

Dopo Le Havre, Manchester United e Juventus, è con la maglia dell'AS Monaco che Paul Pogba giocherà ora e scoprirà il campionato di Francia".

L’ACCORDO – Pogba ha posto la sua firma nero su bianco - dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma - sul contratto con il Monaco, dopo aver trovato un accordo con il Monaco sino al 30 giugno 2027. Una proposta biennale accettata dal giocatore ex Juventus che lo riporta nel calcio che conta: l’ultima partita disputata, infatti, risale al 3 settembre 2023, con quei 28’ giocati da centrocampista centrale con la maglia bianconera contro l’Empoli.

OBIETTIVI - Nel Principato, Pogba troverà una squadra ambiziosa che ritornerà in Champions League dopo l’ottima ultima campagna con Adi Hutter in panchina. Nella testa di Pogba, il traguardo da raggiungere è guadagnarsi una convocazione – a oggi complicata – per i Mondiali statunitensi dell’estate 2026. La concorrenza nella Francia è ardua, ma un Pogba ritrovato e tirato a lucido potrebbe far comodo anche a Deschamps.