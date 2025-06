Monaco, le prime parole di Pogba: "Da solo per due anni, non vedo l'ora di tornare a giocare"

Paul Pogba racconta le sue prime sensazioni da nuovo giocatore del Monaco

Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il club del Principato valido fino a giugno 2027 ed è pronto per tornare in campo a quasi due anni dalla sua ultima apparizione con la Juventus. Il transalpino ha espresso le sue sensazioni ai canali ufficiali del club.

LA RINASCITA - "Rinascere è una parola che mi viene in mente. E' vero che sono già molto, molto felice di poter indossare di nuovo una maglia da calcio e il fatto che sia con il Monaco è un onore e un piacere. Per me è un club storico, un grande club francese. Abbiamo visto alcuni grandi giocatori che sono andati e venuti, per cui è un onore far parte di questa lista di campioni".

LACRIME - "Come avete visto ieri, avevo gli occhi gonfi perché sono felice di tornare a giocare a calcio. Questa è solo la prima parte. Solo tornare a sentire i campi da calcio è una sensazione... Poi voglio tornare il più possibile in forma per aiutare la squadra nel miglior modo possibile, in ogni caso".

DA SOLO - "Sono sicuro di essere stato da solo per circa 2 anni. L'allenamento non è la stessa cosa che in gruppo. Avrò in programma, tra virgolette, personalizzato per tornare in pista per essere il più in forma possibile. In ogni caso la mia testa è positiva. Sono super determinato, ma sono anche impaziente di stare con il gruppo e di essere con loro per giocare, per far capire davvero le persone che siamo".

IL MONACO - "Tutte le persone che sono qui sono venuti per aiutare il club, per dare il massimo per questa maglia e io voglio fare lo stesso. Ho avuto una conversazione molto piacevole con i dirigenti, con Thiago Carlos che è venuto a parlarmi del progetto e mi è piaciuto molto. Qui c'è tutto: giocare in Ligue 1 per la prima volta, la famiglia, la storia del club. Penso che sia stato perfetto, è arrivato al momento giusto. Monaco, è questo mix di storia. Conosco già alcuni dei giocatori, anche questo mi ha aiutato a fare la mia scelta. C'è un'enorme quantità di talento, penso che ci sia un buon mix, siamo qui per aiutare e dare il nostro meglio".

LA PRIMA VOLTA IN LIGUE 1 - "Questa è la prima volta che giocherò in questo campionato, è vero. Non posso aspettare, sono impaziente. La Ligue 1 è sempre stato un campionato che ho sempre rispettato, dove c'erano un numero enorme di grandi giocatori e di talenti. Credo che i migliori talenti del mondo oggi escano dalla Francia. Per me è un piacere e un onore provare a lasciare il segno anche in Ligue 1".

IL FUTURO - "Grazie per il sostegno, è un motivo di orgoglio per me indossare questa maglia, essere qui. La cosa più importante è il campo, voglio che i tifosi si godano lo spettacolo. Devono sapere che noi daremo il massimo per loro e per il club. Quando sarò in campo, darò davvero tutto me stesso per rendere felice me stesso e rendere felici i tifosi".