Monaco, tutto fatto per l'arrivo di Pogba: c'è la firma dell'ex Juventus

Paul Pogba può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Monaco. Manca solamente il comunicato ufficiale da parte del club francese, ma come riferito da Fabrizio Romano, nella giornata odierna il centrocampista ex Juventus ha sostenuto le visite mediche con il Monaco e ha firmato il contratto che lo legherà alla società del Principato per le prossime due stagioni.

Quello dell’ex centrocampista del Manchester United è un ritorno al calcio giocato per colui che aveva terminato di scontare i suoi 18 mesi di squalifica per doping lo scorso mese di marzo. Il peggio è ormai passato e Pogba non vede l'ora di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica.

Il francese ha posto la sua firma nero su bianco sul contratto con il Monaco, dopo aver trovato un accordo con il club del Principato sino al 30 giugno 2027. Una proposta biennale accettata dal giocatore ex Juventus che lo riporta nel calcio che conta: l’ultima partita disputata, infatti, risale al 3 settembre 2023, con quei 28’ giocati da centrocampista centrale con la maglia bianconera contro l’Empoli.

Nel Principato, Pogba troverà una squadra ambiziosa che ritornerà in Champions League dopo l’ottima ultima campagna con Adi Hutter in panchina. Nella testa di Pogba, il traguardo da raggiungere è guadagnarsi una convocazione – a oggi complicata – per i Mondiali statunitensi dell’estate 2026. La concorrenza nella Francia è ardua, ma un Pogba ritrovato e tirato a lucido potrebbe far comodo anche a Deschamps.