Moncada: "Conceicao? Vediamo a fine anno. Milan Futuro? Non è importante Serie C o Serie D, ma creare giocatori"

Il Milan gioca ancora a Roma dopo la delusione nella finale di Coppa Italia, questa volta all'Olimpico affronta i giallorossi nella 37esima giornata della Serie A, scontro diretto per tenere vive le speranze d'Europa.

Prima del calcio d'inizio, il direttore tecnico Geoffrey Moncada è intervenuto a DAZN e ha affrontato vari temi, dal futuro di Sergio Conceicao al Milan Futuro, retrocesso dalla Serie C alla Serie D dopo la sconfitta contro la Spal ai playout: le sue dichiarazioni.

DELUSIONE - "Stagione fallimentare secondo Giorgio Furlani? Sono d’accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi".

CONCEICAO RESTERA'? - "Abbiamo fiducia in Sergio, ha fatto di tutto per noi. E' arrivato a gennaio e non era facile, siamo qua per supportarlo oggi e a fine stagione faremo un punto della situazione, è normale. Fiducia in lui, è un bravo allenatore".

MILAN FUTURO - "Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. E' il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D".

LEE CONGERTON POSSIBILE NUOVO DS? - "Non ho sentito questo rumor. Non posso dire nulla su di lui".