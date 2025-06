Mondiale per Club 2025: il calendario

Il 15 giugno è la data fissata per l'inizio del nuovo Mondiale per Club, una competizione internazionale annunciata ufficialmente dalla FIFA. A partecipare a questo torneo, ci saranno anche Inter e Juventus in rappresentanza della Serie A: saranno questi due club a competere per l'onore di diventare campione del Mondo. Tante le grandi società che parteciperanno, provenienti da tutte le confederazioni del globo.

Avvio, come dicevamo, il 15 giugno. Ma quale sarà esattamente il calendario? Scopriamolo nel dettaglio.

GRUPPO A

15 giugno, ore 02.00: Al Ahly (EGY) vs. Inter Miami (USA) 0-0

16 giugno, ore 00.00: Palmeiras (BRA) vs. Porto (POR) 0-0

19 giugno, ore 18.00: Palmeiras (BRA) vs. Al Ahly (EGY) 2-0

19 giugno, ore 21.00: Inter Miami (USA) vs. Porto (POR) 2-1

24 giugno, ore 3.00: Inter Miami (USA) vs. Palmeiras (BRA)

24 giugno, ore 03.00: Porto (POR) vs. Al Ahly (EGY)

Classifica

Palmeiras 4

Inter Miami 4

Porto 1

Al Ahly 1

GRUPPO B

15 giugno, ore 21.00: PSG (FRA) vs. Atletico Madrid (ESP) 4-0

16 giugno, ore 04.00: Botafogo (BRA) vs. Seattle Sounders (USA) 2-1

20 giugno, ore 03.00: PSG (FRA) vs. Botafogo (BRA) 0-1

20 giugno, ore 00.00: Seattle Sounders (USA) vs. Atletico Madrid (ESP) 1-3

23 giugno, ore 21.00: Seattle Sounders (USA) vs. PSG (FRA)

23 giugno, ore 21.00: Atletico Madrid (ESP) vs. Botafogo (BRA)

Classifica

Botafogo 6

Psg 3

Atletico Madrid 3

Seattle Sounders 0

GRUPPO C

15 giugno, ore 18.00: Bayern Monaco (GER) vs. Auckland City (NZL) 10-0

17 giugno, ore 00.00: Boca Juniors (ARG) vs. Benfica (POR) 2-2

21 giugno, ore 03.00: Bayern Monaco (GER) vs. Boca Juniors (ARG) 2-1

20 giugno, or 18.00: Benfica (POR) vs. Auckland City (NZL) 6-0

24 giugno, ore 21.00: Benfica (POR) vs. Bayern Monaco (GER)

24 giugno, ore 21.00: Auckland City (NZL) vs. Boca Juniors (ARG)

Classifica

Bayern Monaco 6

Benfica 4

Boca Juniors 1

Auckland City 0

GRUPPO D

17 giugno, ore 03.00: Flamengo (BRA) vs. Esperance de Tunis (TUN) 2-0

16 giugno, ore 21.00: Chelsea (ENG) vs. Los Angeles FC (USA) 2-0

20 giugno, ore 20.00: Flamengo (BRA) vs. Chelsea (ENG) 3-1

21 giugno, ore 00.00: Los Angeles FC (USA) vs. Esperance de Tunis (TUN) 0-1

25 giugno, ore 03.00: Los Angeles FC (USA) vs. Flamengo (BRA)

25 giugno, ore 03.00: Esperance de Tunis (TUN) vs. Chelsea (ENG)

Classifica

Flamengo 6

Chelsea 3

Esperance 3

Los Angeles FC 0

GRUPPO E

17 giugno, ore 21.00: River Plate (ARG) vs. Urawa Red Diamonds (JPN) 3-1

18 giugno, ore 03.00: Monterrey (MEX) vs. Inter (ITA) 1-1

22 giugno, ore 00.00: River Plate (ARG) vs. Monterrey (MEX)

21 giugno, ore 21.00: Inter (ITA) vs. Urawa Red Diamonds (JPN)

27 giugno, ore 03.00: Inter (ITA) vs. River Plate (ARG)

27 giugno, ore 03.00: Urawa Red Diamonds (JPN) vs. Monterrey (MEX)

Classifica

River Plate 3

Monterrey 1

Inter 1

Urawa Reds 0

GRUPPO F

17 giugno, ore 18.00: Fluminense (BRA) vs. Borussia Dortmund (GER) 0-0

18 giugno, ore 00.00: Ulsan (KOR) vs. Mamelodi Sundowns (RSA) 0-1

21 giugno, ore 18.00: Mamelodi Sundowns (RSA) vs. Borussia Dortmund (GER)

22 giugno, ore 00.00: Fluminense (BRA) vs. Ulsan (KOR)

25 giugno, ore 21.00: Fluminense (BRA) vs. Mamelodi Sundowns (RSA)

25 giugno, ore 21.00: Borussia Dortmund (GER) vs. Ulsan (KOR)

Classifica

Sundowns 3

Borussia Dortmund 1

Fluminense 1

Ulsan 0

GRUPPO G

18 giugno, ore 18: Manchester City (ENG) vs. Wydad (MAR) 2-0

19 giugno, ore 03.00: Al Ain (UAE) vs. Juventus (ITA) 0-5

23 giugno, ore 03.00: Manchester City (ENG) vs. Al Ain (UAE)

22 giugno, ore 18.00: Juventus (ITA) vs. Wydad (MAR)

26 giugno, ore 21: Juventus (ITA) vs. Manchester City (ENG)

26 giugno, ore 21: Al Ain (UAE) vs. Wydad (MAR) Classifica

Juventus 3

Manchester City 3

Wydad 0

Al-Ain 0

GRUPPO H

18 giugno, ore 21.00: Real Madrid (ESP) vs. Al Hilal (KSA) 1-1

19 giugno, ore 00.00: Pachuca (MEX) vs. Salisburgo (AUT) 1-2

22 giugno, ore 21.00: Real Madrid (ESP) vs. Pachuca (MEX)

23 giugno, ore 00.00: Salisburgo (AUT) vs. Al Hilal (KSA)

27 giugno, ore 03.00: Salisburgo (AUT) vs. Real Madrid (ESP)

27 giugno, ore 03.00: Pachuca (MEX) vs. Al Hilal (KSA)

Classifica

Salisburgo 3

Real Madrid 1

Al-Hilal 1

Pachuca 0

OTTAVI DI FINALE

28 giugno, ore 22.00: 1C vs. 2D

28 giugno, ore 18.00: 1A vs. 2B

29 giugno, ore 18.00: 1B vs. 2A

29 giugno, ore 22.00: 1D vs. 2C

30 giugno, ore 21.00: 1E vs. 2F

1 luglio, ore 03.00: 1G vs. 2H

2 luglio, ore 03.00: 1F vs. 2E

1 luglio, ore 21.00: 1H vs. 2G

QUARTI DI FINALE

4 luglio, ore 21.00: 1E/2F vs. 1G/2H

5 luglio, ore 03.00: 1A/2B vs. 1C/2D

5 luglio, ore 18.00: 1B/2A vs. 1D/2C

5 luglio, ore 22.00: 1H/2G vs. 1F/2E

SEMIFINALI

8 luglio, ore 21.00

9 luglio, ore 21.00

FINALE

13 luglio, ore 21.00

