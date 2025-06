Mondiale per Club, Al-Ahly-Inter Miami 0-0: Messi e Suarez a secco, Ustari para un rigore

Al-Ahly-Inter Miami, 1a giornata Mondiale per Club

Finisce senza gol la partita inaugurale del Mondiale per Club 2025 in programma negli Stati Uniti fino al 13 luglio prossimo. La gara tra Al-Ahly e Inter Miami si è chiusa 0-0, Messi e Suarez sono rimasti a secco e poco ispirati. Il protagonista della partita, in particolare per le parate fatte nel primo tempo, è stato il portiere della squadra americana Oscar Ustari, ex talento argentino una ventina d'anni fa. Oggi ha 38 anni, e in almeno un paio d'interventi ha salvato il risultato; decisiva la sua parata al 43' sul rigore calciato da Mahmoud Trezeguet. Un punto per uno per le due squadre, in attesa dell'altra gara del girone tra Porto e Palmeiras.

LA STORIA DELL'INTER MIAMI, LA "SUCCURSALE" DEL BARCELLONA FONDATA DA BECKHAM

Gol e azioni salienti

95' - Leo Messi sfiora il gol all'ultimo minuto: sinistro a giro indirizzato sul palo più lontano, bravo il portiere avversario ad allungarsi e a togliere da sotto l'incrocio il pallone, che sbatte anche sulla traversa.

84' - Picault schiaccia di testa su cross di Messi, El-Shenawy alza il pallone in calcio d'angolo.

65' - El Shahat, appena entrato, calcia di destro da fuori area: Ustari si distende e blocca il pallone.

63' - Solo illusione ottica del gol per Leo Messi, che calcia una punizione a giro di sinistro con il pallone che sfiora il palo e tocca l'esterno della rete.

54' - Messi ci prova con una giocata delle sue, calcia da fuori area ma il pallone non gira e il portiere avversario blocca in due tempi.

50' - Grande occasione per l'Inter Miami: Allende si è ritrovato il pallone sui piedi dentro l'area avversaria, a calciato di prima intenzione ma El-Shenawy è uscito a valanga riuscendo a coprire lo specchio.

CHI E' FEDERICO REDONDO, IL FIGLIO D'ARTE CHE PIACEVA AL MILAN E GIOCA CON MESSI NELL'INTER MIAMI

42' - Trezeguet sbaglia un rigore, incrocia col destro ma Ustari intuisce e para.

CHI E' OSCAR USTARI, IL PORTIERE DELL'INTER MIAMI CHE HA PARATO IL RIGORE A TREZEGUET

40' - Rigore per l'Al-Ahly: Segovia atterra Zizo in area, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

32' - Miracolo di Ustari, che respinge un colpo di testa di Dari da calcio d'angolo.

30' - Gol annullato all'Al-Ahly: Abou Ali era in fuorigioco quando è stato lanciato in profondità e di piatto destro aveva superato Ustari.

28' - Sinistro di Fray dal limite dell'area, calcia dall'angolo destro, ma il pallone non si abbassa e finisce sopra alla traversa.

22' - Trezeguet calcia sul fondo da posizione defilata largo a destra.

14' - Messi su punizione cerca la porta col mancino ma il pallone finisce sul fondo.

7' - Due minuti dopo Ashour va vicino al vantaggio con un'azione simile, su suggerimento di Trezeguet.

5' - Partito in posizione regolare, Abou Ali è stato lanciato in profondità, davanti al portiere avversario ha provato ad aprire il piatto destro ma il tiro era troppo centrale.

IL TABELLINO

Al-Ahly-Inter Miami 0-0

MARCATORI: -

AL-AHLY (4-3-2-1): El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari, Koka; Fathy, Romdhane (dal 65' El Shahat), Attia; Ashour (dal 13' Zizo, dal 79' Afsha)), Trezeguet (dal 65' Mohamed); Ali (dal 79' Gradisar). All.: Riveiro.

INTER MIAMI (4-2-3-1): Ustari; Fray, Avilés (dal 46' Wigandt), Falcòn, Allen; Busquets, Redondo; Allende (dall'80' Picault), Messi, Segovia (dal 72' Cremaschi); Suarez. All.: Mascherano.

ARBITRO: Faghani.

AMMONITI: Attia (A); Aviles, Redondo, Busquets, Suarez (I).

ESPULSI: -

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione