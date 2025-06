Bayern Monaco-Auckland City è un massacro: finisce 10-0 e l'unica notizia è che Kane non segna

Calcio d'estate negli USA, ma in teoria saremmo al Mondiale per Club: tra i campioni di Germania del Bayern Monaco e i semiprofessionisti neozelandesi dell'Auckland City finisce 10-0, 6 reti nel primo tempo con Olise e Coman entrambi a segno due volte e 4 nella ripresa con tripletta di Musiala e un altro goal di Muller, che arriva a 250 in carriera col Bayern. Di Boey l'altra rete nei primi 45'. La notizia in tutto questo? Harry Kane ha giocato 61 minuti senza riuscire a segnare. Alla fine della partita, tutti i giocatori dell'Auckland a chiedere le maglie alle superstar del Bayern Monaco.

IL TABELLINO

Bayern Monaco-Auckland City 10-0

MARCATORI: 6' Coman, 18' Boey, 20' Olise, 22' Coman, 45'+1 Muller, 45'+3 Olise, 67' Musiala, 73' rig. Musiala, 84' Musiala, 89' Muller

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Stanisic (82' Aznou), Tah, Guerreiro (61' Upamecano); Kimmich, Pavlovic; Olise (46' Karl), Muller, Coman (46' Gnabry); Kane (61' Musiala). All: Kompany

AUCKLAND CITY (5-4-1): Tracey; Murati, Boxall, den Heijer (82' Rogers), Mitchell, Lobo (66' Lagos); Yoo (71' de Vries), Ilich, Garriga (66' Zhou), Manickum (71' Kilkolly); Bevan. All. Posa.

ARBITRO: Sy

AMMONITI: -

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

89' GOAL! Tutti i tifosi del Bayern in USA per Thomas Muller che in sforbiciata da centro area fa 10-0 e doppietta personale, raggiungendo i 250 goal con la maglia dei bavaresi in carriera.

84' GOAL! Tripletta di Musiala che approfitta di un grossolano errore degli avversari in fase di possesso e segna con freddezza la sua tripletta, diventando a tutti gli effetti il primo capocannoniere del torneo.

80' Prima parata di Neuer! Il portiere tedesco blocca a terra un tentativo non impossibile di Kilkolly.

73' GOAL del Bayern, Musiala segna anche su rigore senza problemi e raggiunge Coman e Olise a quota 2 reti.

69' Yoo ha una mezza occasione, arriva al limite e prova a calciare dopo un dribbling, ma il tiro è rimpallato e diventa preda di Neuer, al primo pallone toccato con le mani.

67' GOAL! Settima rete del Bayern Monaco con Musiala che conclude in bello stile con l'interno del destro da dentro l'area.

63' Gnabry cerca ancora il goal con dribbling e conclusione da dentro l'area, non troppo angolato, Tracey blocca a terra.

61' Musiala entra per sostituire Kane e per poco non segna! Alto il suo colpo di testa dopo una palla persa dai neozelandesi.

55' Tracey dice di no a Gnabry! Tiro a giro col destro del tedesco che il portiere manda in angolo con un tuffo.

47' Subito occasione per il neo entrato Karl, tiro-cross che sibila a lato con palla sfiorata solamente.

45'+3 GOAL! 6-0 di Olise per il Bayern, un gioiello col sinistro accentrandosi e trovando l'angolino opposto, imparabile.

45'+1 GOAL DEL BAYERN! Muller fa 5-0 con un bel colpo d'interno al volo sul primo palo, cross dalla destra di Olise.

32' Occasione Kane: diagonale di destro che cerca lo spazio tra le gambe del portiere, palla sul fondo.

22' GOAL DEL BAYERN! Ancora Coman che fa tunnel al diretto marcatore, penetra in area e trova l'angolo opposto in diagonale col mancino.

20' GOAL DEL BAYERN! Primo lampo di Muller che entra in area e crossa basso per Kane, la palla passa e viene scaraventata in rete da Olise.

18' GOAL DEL BAYERN! Coman appoggia per Boey di testa in area, il terzino calcia al volo e fa 2-0 col destro in diagonale!

11' Pavlovic raccoglie una respinta al limite e calcia sul secondo tocco, palla fuori.

6' GOAL DEL BAYERN! Sul calcio d'angolo successivo, da sinistra, palla sul secondo palo per Tah che fa da torre e Coman, sempre di testa, infila sul primo palo!

5' Occasione Bayern! Cross a rientrare dalla trequarti destra per Coman, colpo di testa alzato da Tracey in corner!