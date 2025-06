Mondiale per Club, Boca Juniors-Benfica finisce 2-2: segna Di Maria, espulso Belotti

Nella notte è successo di tutto tra Boca Juniors e Benfica, seconda partita del gruppo C del Mondiale per Club dopo il 10-0 del Bayern Monaco all’Auckland City. La gara è finita 2-2, quattro gol e un espulso per parte (più l'ex Psg e Manchester United Herrera sulla panchina argentina). Il Boca è la prima squadra sudamericana a segnare più di un gol a un’europea al Mondiale per Club negli ultimi 18 anni. Dal… Boca al Boca: prima di loro, l’ultima squadra a riuscirsi, era stata proprio il Boca Juniors nella finale persa contro il Milan nel 2007. In quell’occasione per gli argentini segnarono Rodrigo Palacio e Pablo Ledesma, i rossoneri di Ancelotti conquistarono la coppa grazie alle reti di Inzaghi (doppietta), Nesta e Kakà.

MONDIALE PER CLUB, PERCHE' BELOTTI E' STATO ESPULSO

BOCA JUNIORS-BENFICA, LA PARTITA - All'Hard Rock Stadium di Miami il Boca è andato avanti dopo venti minuti con l’uruguaiano classe ‘96 Merentiel che ha sbloccato la partita; cinque minuti dopo ha raddoppiato Battaglia. Dopo mezz’ora gli argentini erano avanti 2-0. Finita? Macché. Il Benfica attacca e l’arbitro - dopo il consulto al Var e l’annuncio a tutto lo stadio - assegna un rigore per fallo su Otamendi: dal dischetto Di Maria accorcia nel recupero prima dell’intervallo spiazzando il portiere avversario. Nel secondo tempo succede di tutto: rosso a Belotti - anche in questo caso dopo aver rivisto l’azione al Var - per gioco pericoloso su Ayrton Costa, all’83’ il Benfica pareggia in dieci con un colpo di testa di Otamendi tutto solo in area. E nel finale rimane con un uomo in meno anche il Boca per una brutta entrata di Figal su Florentino Luis.

BENFICA-BOCA JUNIORS, COSA C’È DA SAPERE - Tra i giocatori da seguire in questa partita c’era Kevin Zenon del Boca Juniors, esterno classe 2001 che ha giocato largo a destra sulla trequarti nel 4-2-3-1, ma soprattutto Alvaro Carreras, terzino sinistro 2003 del Benfica che sta trattando il Real Madrid. In campo dal primo minuto anche l’ex romanista Dahl (sostituito da Belotti nella ripresa) e Angel Di Maria che dopo il Mondiale per Club lascerà il Benfica per tornare a giocare in Argentina nel Rosario Central, club nel quale è cresciuto.

