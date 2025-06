Mondiale per Club: Chelsea, 3 goal nel recupero e sfida al Benfica. Flamengo-Bayern sulla strada del PSG

Tre goal nei minuti di recupero e tre punti per il Chelsea, che batte 3-0 l'Esperance Tunisi a Philadelphia nella terza e ultima giornata del gruppo D al Mondiale per Club. Allo scadere del primo tempo Enzo Fernandez sforna due assist: prima per il vantaggio di Adarabioyo e poi per il raddoppio di Delap. Al 97' il giovane 2006 Tyrique George fissa il risultato sul 3-0 per la squadra inglese allenata dall'italiano Enzo Maresca, che chiude il girone al secondo posto con 6 punti in classifica e si qualifica agli ottavi di finale contro il Benfica. L'appuntamento è fissato a sabato 28 giugno con calcio d'inizio alle ore 22 italiane a Charlotte: chi passa il turno ai quarti trova la vincente della sfida tutta brasiliana tra Palmeiras e Botafogo.

Nell'altra gara del gruppo D il Flamengo pareggia 1-1 col Los Angeles FC a Orlando. Succede tutto nel finale: Bouanga sblocca il risultato a favore degli statunitensi all'84', due minuti più tardi i brasiliani pareggiano con Wallace Yan su assist di Jorginho. Il Flamengo chiude il proprio girone al primo posto in classifica con 7 punti e si qualifica agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco: calcio d'inizio fissato alle ore 22 italiane a Miami domenica 29 giugno, chi passa il turno ai quarti trova la vincente di PSG-Inter Miami. Eliminati dalla competizione l'Esperance Tunisi e il Los Angeles FC dell'ex milanista Olivier Giroud.