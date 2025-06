Mondiale per Club, chi può incrociare l'Inter agli ottavi di finale. Cosa serve per passare, dove e quando si gioca

L'Inter di Cristian Chivu è pronta a giocarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. i nerazzurri, dopo il pareggio all'esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro l'Urawa Red Diamonds, hanno bisogno almeno di un pareggio contro il River Plate per assicurarsi il passaggio del turno nel girone E.

In sostanza, l'Inter si qualifica sicuramente se pareggia, ma per il primo posto? Vediamo le combinazioni:

Se l'Inter vince contro il River Plate , la squadra di Chivu sarebbe certa della qualificazione al primo posto nel girone (affronterebbe agli ottavi il Fluminense, la seconda del gruppo F)

Se l'Inter pareggia con il River Plate , la squadra di Chivu sarebbe certa della qualificazione agli ottavi. Nel caso in cui il Monterrey dovesse vincere contro l'Urawa e si verificasse un arrivo con tre squadre a 5 punti, i nerazzurri avrebbero dalla loro parte il maggior numero di goal fatti nella classifica avulsa (l'Inter ha segnato 1 goal al Monterrey, il River Plate nessuno). In caso di pareggio dal 2-2 in su, l'Inter sarebbe sicura anche del primato nel girone

Se l'Inter perde con il River Plate e il Monterrey non vince contro l'Urawa, l'Inter sarebbe agli ottavi da seconda del girone (e affronterebbe il Borussia Dortmund, la prima del gruppo F)

I POSSIBILI AVVERSARI - Il gruppo dell'Inter si intreccia agli ottavi con il girone F, quello con Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan. Il Borussia ha vinto il girone battendo l'Ulsan. Secondo posto per il Fluminense, fermato sullo 0-0 dal Mamelodi, eliminato.