La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I bianconeri sono l'unica squadra italiana insieme all'Inter, la squadra di Tudor è stata inserita nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

QUANTO GUADAGNA LA JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB

MONDIALE PER CLUB, COME CAMBIA IL MERCATO DELLA JUVENTUS - La Juventus ha diversi giocatori in prestito in giro per l'Europa fino al prossimo 30 giugno quando rientreranno alla base; Tudor valuterà alcuni di loro per capire se portarli al Mondiale per Club: a oggi, quello che filtra è che Rugani e Kostic - rispettivamente di rientro da Ajax e Fenerbahçe, che aveva il diritto di riscatto ma non lo eserciterà - dovrebbero essere aggregati al gruppo che andrà negli Stati Uniti.

MONDIALE PER CLUB, SESSIONE EXTRA DI MERCATO: COSA DICE IL REGOLAMENTO

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

JUVENTUS-TUDOR, I DETTAGLI DEL CONTRATTO - A marzo scorso Tudor ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale per Club, con rinnovo automatico fino a giugno 2025 in caso di qualificazione alla prossima Champions League; negli accordi c'è anche una clausola in favore della società: se lo riterrà opportuno, dopo la fine del torneo che si giocherà negli Stati Uniti potrà rescindere il contratto di Tudor pagando una penale; risparmiando però la spesa di un anno di contratto in caso di rinnovo automatico.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione