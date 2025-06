L'Inter è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I nerazzurri sono l'unica squadra italiana insieme alla Juventus, la squadra di Inzaghi è stata inserita nel gruppo E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Reds; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

QUANTO GUADAGNA L'INTER AL MONDIALE PER CLUB

MONDIALE PER CLUB, COME CAMBIA IL MERCATO DELL'INTER - Considerando che i contratti di Arnautovic e Correa con l'Inter sono in scadenza il 30 giugno 2025 e non verranno rinnovati, Inzaghi li ha disposizione solo per una parte del Mondiale per Club ma poi bisognerà trovare altre soluzioni: per questo, potrebbe tenere in rosa Pio Esposito, che dopo i playoff di Serie B rientrerà dal prestito allo Spezia e potrebbe rimanere in nerazzurro almeno fino alla fine del torneo. Sul fronte nuovi arrivi l'Inter sta spingendo per chiudere Luis Henrique col Marsiglia prima che inizi la competizione, proprio per averlo subito a disposizione per il viaggio negli Stati Uniti. Sarà aggregato alla rosa anche Petar Sucic, 2003 preso dalla Dinamo Zagabria e bloccato già da tempo.

QUANDO PUO' DEBUTTARE SUCIC CON L'INTER

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

MONDIALE PER CLUB, SESSIONE EXTRA DI MERCATO: COSA DICE IL REGOLAMENTO

