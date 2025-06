Mondiale per Club, come si qualificano le squadre? I criteri di scelta

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del Mondiale per Club. La Fifa Club World Cup 2025 che partirà con un format totalmente rinnovato, con 32 squadre che parteciperanno per conquistare il titolo di campione del Mondo. Nel corso dell’ultimo quadriennio, le formazioni partecipanti hanno conquistato la qualificazione, tra cui Inter e Juventus che rappresenteranno il nostro campionato. Ma, esattamente, come hanno ottenuto il pass per il Mondiale per Club? E quali sono i criteri?

Di seguito,

Per le confederazioni con più di quattro posti: accesso alle squadre vittoriose nelle ultime quattro Champions League e altri quattro posti decisi in base al miglior ranking nello stesso quadriennio.

Per le confederazioni con quattro posti: accesso alle squadre vittoriose nelle ultime quattro Champions League.

Per le confederazioni con un posto: accesso alla squadra con il miglior ranking tra le ultime quattro vincenti nella rispettiva Champions League.

Oltre al numero di squadre, si prendono in considerazione anche questi fattori:

Nel caso in cui un club vinca due o più edizioni della massima competizione per club della confederazione nel periodo 2021-2024, verrà utilizzata il ranking.

Verrà applicato un limite di due club per Paese alla lista delle squadre qualificate, con un'eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso Paese vincano la massima competizione per club della confederazione durante il periodo di quattro anni.

Saranno effettuate nuove consultazioni con le confederazioni e le parti interessate per definire i meccanismi di calcolo del ranking per club, che si baserà su criteri sportivi.

Questa è la distribuzione tra le confederazioni:

UEFA - Europa - 12

CONMEBOL - Sudamerica - 6

AFC - Asia - 4

CAF- Africa - 4

CONCACAF - Centro e Nord America - 5

OFC - Oceania - 1

LE PARTECIPANTI – Queste le squadre partecipanti all’edizione 2025, la prima con il nuovo format.

Fascia 1

Real Madrid

Bayern Monaco

Manchester City

Psg

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense

Fascia 2

Chelsea

Borussia Dortmund

Inter

Porto

Atletico Madrid

Benfica

Juventus

Salisburgo

Fascia 3

Al-Hilal

Ulsan HD

Al Ahly

Monterrey

Leon

Wydad Casablanca

Boca Juniors

Botafogo

Fascia 4