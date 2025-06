Mondiale per Club, cosa succede al 90' in caso di parità dagli ottavi di finale in poi: il regolamento

Archiviata la prima fase del Mondiale per Club, è già tempo di pensare agli ottavi di finale della competizione FIFA, che prenderanno il via sabato 28 giugno.

Questi gli accoppiamenti:

Palmeiras vs Botafogo

Benfica vs Chelsea

Inter vs Fluminense

Manchester City vs Al-Hilal

PSG vs Inter Miami

Flamengo vs Bayern Monaco

Borussia Dortmund vs Monterrey

Real Madrid vs Juventus

Nel caso in cui al 90', in una delle otto sfide degli ottavi del Mondiale per Club, il risultato dovesse essere in parità, si procederà dunque con la disputa di. Lo stesso regolamento, la FIFA lo ha previsto anche per i match che comporranno i, le duee ladel Mondiale per Club. In ciascuna delle seguenti sfide, infatti, col punteggio di parità al 90' si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.