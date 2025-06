Mondiale per Club, Kane trascina il Bayern Monaco: 4-2 al Flamengo. Ora il PSG ai quarti

Flamengo-Bayern Monaco, ottavi di finale del Mondiale per Club

Il Bayern Monaco batte il Flamengo 4-2 grazie a uno scatenato Kane e centra così la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club.

All'Hard Rock Stadium va in scena una partita movimentata fin dai primi minuti, con il Bayern che la sblocca grazie all'autogoal di Pulgar. Il raddoppio lo firma Kane. Gerson, poi, accorcia le distanze, ma prima dell'intervallo c'è spazio per il goal del momentaneo 1-3 di Goretzka. Nella ripresa Jorginho accorcia nuovamente le distanze su rigore, ma il solito Kane sigla il poker bavarese. La partita finisce 4-2 e passano i tedeschi, che affronteranno il PSG nei quarti di finale.

IL TABELLINO

FLAMENGO-BAYERN MONACO 2-4

MARCATORI: 6' aut. Pulgar (F), 9' Kane (B), 34' Gerson (F), 41' Goretzka (B), 54' Jorginho (F), 73' Kane (B)

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro (82' Lucas); Pulgar (45' Allan), Jorginho (82' de la Cruz); Gerson (82' Wallace), De Arrascaeta (58' B. Henrique), Luiz Araujo; Plata. All. Filipe Luis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer (90+2' Boey), Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka (58' Pavlovic); Olise, Gnabry (72' Musiala), Coman (58' Sanè); Kane (90+2' Muller). All. Kompany.

ARBITRO: Oliver

AMMONITI: Pulgar (F), Plata (F), Tah (B), Allan (F), Wesley (F), Kimmich (B), Kane (B), Musiala (B), Laimer (B)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

73' - GOAL BAYERN MONACO! Luiz Araujo perde un brutto pallone, ne approfitta Kimmich che serve Kane, il quale fulmina Rossi con il destro.

67' - Che rischio per il Bayern Monaco: lancio lungo della difesa del Flamengo e uscita a vuoto di Neuer che fortunatamente per i suoi non ha conseguenze.

54' - GOAL FLAMENGO! Jorginho dal dischetto spiazza Neuer e accorcia le distanze.

53' - Calcio di rigore per il Flamengo! Tocco di mano di Olise in area e penalty per i brasiliani.

50' - Ci prova De Arrascaeta su calcio di punizione, ma il suo tiro si spegne alto sopra la traversa.

41' - GOAL BAYERN MONACO! Luiz Araujo sbaglia il rinvio, che finisce sui piedi di Goretzka, il quale calcia da fuori area e coglie di sorpresa il portiere del Flamengo.

34' - GOAL FLAMENGO! Accorciano le distanze i brasiliani: azione prolungata dei rossoneri e conclusa dalla gran botta di Gerson che non lascia scampo a Neuer.

15' - Occasione Flamengo: ottima azione dei brasiliani, con Luiz Araujo che calcia da distanza ravvicinata e trova un grandissimo riflesso di Neuer che para d'istinto.

9' - RADDOPPIO BAYERN MONACO! Errore in impostazione dei brasiliani, ne approfitta Kane che calcia da fuori e firma il raddoppio per i suoi.

6' - AUTOGOAL FLAMENGO! Subito avanti i bavaresi: corner battuto dalla sinistra e colpo di testa sfortunato del centrocampista cileno che finisce nella propria porta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione