Mondiale per Club, Flamengo-Espérance 2-0: debutto con assist per Jorginho

Guardando le statistiche dopo il 90’ non c’è stata partita tra il Flamengo e i tunisini dell’Espéance. Nella seconda partita del gruppo D del Mondiale per Club - nell’altra il Chelsea ha vinto 2-0 contro il Los Angeles FC - i brasiliani hanno vinto 2-0 partendo subito bene all’esordio nella competizione in programma negli Stati Uniti fino al 13 luglio. Possesso palla 70% vs 30%, i tiri e i passaggi pendono tutti dalla parte del Flamengo, con l’Espérance che ha uno zero tondo tondo nella casella delle occasioni da gol.

COM'E' ANDATO IL DEBUTTO DI JORGINHO COL FLAMENGO AL MONDIALE PER CLUB

FLAMENGO-ESPÉRANCE, LA PARTITA - In una gara senza storia, dopo appena un quarto d’ora il Flamengo la sblocca subito con il suo numero 10: assist di Luiz Araujo che di piatto al volo serve De Arrascaeta, l’uruguaiano è solo all’altezza del dischetto del rigore e batte facilmente il portiere avversario calciando di destro. Dopo aver sfiorato il raddoppio in almeno un altro paio d’occasioni, a venti minuti dalla fine Araujo la chiude con un sinistro a giro dal l’angolo destro del limite dell’area di rigore.

FLAMENGO-ESPÉRANCE, COSA C’È DA SAPERE - L’assist per Araujo - un passaggio di prima vedendolo smarcato - è di Jorginho, che nella notte ha giocato la sua prima partita con il Flamengo: l’allenatore Filipe Luis (ex terzino dell’Atletico Madrid) l’ha schierato davanti alla difesa vicino a Pulgar nel 4-2-3-1, l’italo-brasiliano è rimasto in campo per quasi tutta la partita uscendo a un quarto d’ora dalla fine dopo una buona prestazione. Curiosità: il capitano del Flamengo è l’ex romanista Gerson.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione