Il Fluminense domina ma spreca: un Borussia Dortmund imballato strappa lo 0-0 ai brasiliani

Nessun goal nel big match del gruppo F del Mondiale per Club, quello tra Fluminense e Borussia Dortmund. A differenza di quel che ci si poteva aspettare, però, è stato un dominio dei brasiliani, ai quali è mancata solo la rete e contro i quali i gialloneri hanno tirato in porta un paio di volte in 90', da fuori con Sabitzer e Sule, attento il portiere Fabio. L'ex Milan Thiago Silva perfetto in marcatura su Guirassy, mentre di Everaldo, Canobbio e Arias le occasioni migliori, disinnescate da uno splendido Kobel. Entrambe le squadre ottengono un punto in attesa della sfida tra Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns.

IL TABELLINO

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0

MARCATORI: -

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato (88' Baya), Martinelli (76' Lima), Hercules; Arias, Everaldo (70' Cano), Canobbio (70' Serna). All.: Portaluppi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson (87' Couto), Sabitzer (77' Chukwuwmeka), Gross (59' Bellingham), Svensson; Brandt (77' Gittens), Adeyemi (59' Nmecha); Guirassy. All.: Kovac

ARBITRO: Tantashev

AMMONITI: Bensebaini (B), Martinelli (F), Nonato (F), Couto (B)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+1 Sule da fuori! Gran tiro del difensore tedesco, para Fabio in tuffo.

84' Cross di Ryerson verso l'altro esterno Svensson, che colpisce di testa col disturbo di Xavier, palla fuori.

79' Serna si fa spazio sulla sinistra e mette forte in mezzo, ottimo intervento di Bensebaini che smorza per la presa di Kobel.

69' Kobel mostruoso! Everaldo calcia dopo una respinta su angolo, il portiere para in tuffo e poi si supera sul tap-in di Nonato, che però era in fuorigioco.

63' Ryerson vince un rimpallo con René e porta palla al limite, appoggio per Sabitzer che cerca l'angolo basso alla sinistra del portiere. Fabio blocca a terra.

58' Occasionissima Fluminense! Recupero di Thiago Silva, Arias lancia Everaldo che scappa ad Anton, lo dribbla e poi appoggia a Canobbio, che non riesce ad angolare il tiro sulla pressione di Bensebaini!

56' Azione elaborata del Flu, scucchiaiata in area per Arias che stoppa e cerca il cross, ma Kobel agguanta.

50' Sempre Fluminense a farsi preferire anche nella ripresa, Hercules riceve un appoggio e calcia altissimo da dentro l'area, defilato a destra.

45' Il Borussia non riesce a sfruttare una buona idea col tacco di Guirassy ma rimane in attacco, Nonato riesce a chiudere l'offensiva in area su Adeyemi guadagnando anche la rimessa.

36' Kobel non può rilassarsi, stavolta il tentativo di Arias gira bene e servono i guantoni dello svizzero per mettere in angolo!

34' Altra occasione Fluminense! René tocca per Martinelli che controlla e calcia a giro col destro da fuori area, fuori di pochissimo!

26' Gran botta da fuori di Hercules! Palla che sibila alla destra di Kobel, il centrocampista chiede anche una deviazione ma non ottiene l'angolo.

17' Altra iniziativa di Arias sulla destra, Bensebaini lo contiene come può da ammonito, Kobel mette in angolo il tiro del colombiano.

11' Bella palla in area per Guirassy, ma Thiago Silva lo anticipa negando ai tedeschi la prima occasione del loro match.

6' Altra bella azione dei brasiliani, con un tacco delizioso di Everaldo e palla allargata per Arias, cross profondo da destra, Canobbio appoggia su René che calcia alto.

4' Occasione Fluminense: Everaldo fa correre Arias che prende il tempo a Bensebaini, conclusione alta da dentro l'area in posizione defilata a destra.