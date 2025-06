Mondiale per Club, il calendario della Juventus

Oltre all'Inter, al primo Mondiale per Club ci sarà anche la Juventus. I bianconeri saranno allenati da Tudor nell'estate americana, si sono qualificati grazie al ranking UEFA, da seconda migliore italiana. La Juventus è stata inserita in seconda fascia per il sorteggio degli otto gironi e, nella serata di giovedì 5 dicembre 2024, sono stati inseriti nel Gruppo G, insieme al Manchester City (ENG), al Wydad AC (MOR) e all'Al Ain (UAE).

La Juventus affronterà almeno tre partite al Mondiale per Club: la formazione bianconera esordirà contro l'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti, quindi se la vedrà con i marocchini del Wydad Casablanca prima di chiudere il girone contro gli inglesi del Manchester City.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS NEL MONDIALE PER CLUB

Mercoledì 18 giugno 2025 ore 21:00 locali e ore 03.00 italiane a Washington: Al Ain (UAE) - Juventus

Domenica 22 giugno 2025 ore 12:00 locali e ore 18.00 italiane a Philadelphia: Juventus - Wydad AC (MOR)

Giovedì 26 giugno 2025 ore 15:00 locali e ore 21.00 italiane a Orlando: Juventus - Manchester City (ENG)

