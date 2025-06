Mondiale per Club: il River Plate pareggia col Monterrey e fallisce il sorpasso all'Inter, tutte le combinazioni per gli ottavi

Il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 giugno e fallisce la ghiotta opportunità di andare in vetta alla classifica del gruppo E.

Al Rose Bowl va in scena una partita bloccata fin dai primissimi minuti, con le due squadre ben organizzate in difesa e che non riescono a farsi male a vicenda. A provarci con maggior insistenza, però, sono i Millonarios, che calciano ben otto volte nella porta difesa da Andrada, senza però trovare mai la via della rete. Un pareggio, quindi, che crea una situazione di grande equilibrio e incertezza all'interno del girone.

Al primo posto c'è, infatti, l'Inter a quota 4 punti, a parimerito con il River Plate. Un gradino sotto, invece, c'è la formazione messicana con 2 punti e chiude il girone l'Urawa Red Diamonds con 0 punti. Proprio il Monterrey nell'ultima giornata sfiderà la squadra giapponese, ormai aritmeticamente eliminata dopo la sconfitta incassata con l'Inter. Dall'altra parte, invece, i nerazzurri se la vedranno con gli argentini a Seattle.

Da sottolineare, poi, che per la sfida con l'Inter, il River dovrà fare a meno di ben tre giocatori per squalifica: oltre all'espulso Castaño, non ci saranno anche Perez e Galoppo, ammoniti e già in diffida.

LE COMBINAZIONI - L'ultima giornata sarà, quindi, quella dei verdetti, con ancora tre squadre su quattro con possibilità di avanzare alla fase successiva della competizione. Andiamo a vedere tutte le combinazioni per il girone E: se il River vince, si qualifica. Lo stesso vale per l'Inter. Se uno di questi scenari si realizza, il Monterrey si qualificherebbe solamente con una vittoria contro l'Urawa. Se, infatti, il Monterrey non vince, esce e sia l'Inter che il River passano il turno, indipendentemente dal risultato della loro sfida. Le cose si complicano se Inter e River pareggiano e il Monterrey vince. Sì, perché così tutte e tre le squadre sarebbero pari con cinque punti. In questo caso, scontri diretti e differenza reti non risolverebbero la questione. Bisognerebbe, così, guardare i goal segnati nei tre pareggi. Il River ha segnato 0 goal in una partita tra le tre squadre, l’Inter 1 goal in una. Quindi, qualsiasi pareggio andrebbe bene all’Inter per qualificarsi. Queste le combinazioni in caso di arrivo a pari punti per tutte e tre le squadre:

Se l'Inter e il River pareggiano 0-0, e il Monterrey vince contro l’Urawa, allora il Monterrey passa il turno insieme ai nerazzurri.

Se invece l'Inter e il River pareggiano 2-2 o con più goal, allora sia Inter che River si qualificano, anche se il Monterrey vince.

Se finisce 1-1 tra River e Inter, si guarda la differenza reti nel girone tra River e Monterrey. In questo caso il Monterrey per passare dovrebbe vincere contro l’Urawa con almeno 3 goal di scarto.

