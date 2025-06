Mondiale per Club: Juve col Real, Inzaghi o Guardiola per l'Inter

Tre goal e tre punti per il Real Madrid, che batte 3-0 il Salisburgo a Philadelphia e chiude al primo posto in classifica con 7 punti il gruppo H del Mondiale per Club. Qualificandosi così agli ottavi di finale contro la Juventus: l'appuntamento è fissato alle ore 21 italiane di martedì 1 luglio a Miami. Sul finire del primo tempo l'attaccante brasiliano Vinicius sblocca il risultato a favore della squadra di Xabi Alonso e poi serve la palla del raddoppio a Valverde, nella ripresa Gonzalo Garcia cala il tris.

Nell'altra gara del girone Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo firmano la prima vittoria di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal, che batte 2-0 i messicani del Pachuca a Nashville e passa come secondo con 5 punti in classifica. Agli ottavi di finale la squadra araba sfida il Manchester City di Guardiola (calcio d'inizio alle ore 3 italiane di martedì 1 luglio a Orlando): chi vince va ai quarti contro la vincente di Inter-Fluminense.

Mondiale per Club - Ottavi di finale (orari italiani)

Sabato 28 giugno

18:00 Palmeiras-Botafogo

22:00 Benfica-Chelsea

Domenica 29 giugno

18:00 PSG-Inter Miami

22:00 Flamengo-Bayern Monaco

Lunedì 30 giugno

21:00 Inter-Fluminense

Martedì 1 luglio

03:00 Manchester City-Al Hilal

21:00 Real Madrid-Juventus

Mercoledì 2 luglio

03:00 Borussia Dortmund-Monterrey

