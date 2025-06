Yildiz show e la Juventus va agli ottavi del Mondiale per club: 4-1 al Wydad Casablanca, segna anche Vlahovic

LaJuventus si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club con una giornata di anticipo dopo la sconfitta per 6-0 dell'Al-Ain contro il Manchester City di Pep Guardiola, prossimo avversario dei bianconeri nello scontro diretto per il primo posto nel girone. Contro il Wydad Casablanca è arrivata la seconda vittoria su due gare, per 4-1, ed è stata la partita di Kenan Yildiz: il turco ha causato l'autogoal di Boutouil dopo pochi minuti e poi si è messo in proprio segnando in maniera pregevole le altre due reti, prima con una sassata sotto l'incrocio e poi con un interno delicato dopo sterzata in area. Bello ma inutile anche il goal di Lorch per il momentaneo 2-1, nel finale gloria anche per Di Gregorio che mette i guantoni sul colpo di testa di Mwualimu. A tempo scaduto, il rigore di Vlahovic, entrato nella ripresa, ha arrotondato il punteggio.

IL TABELLINO

Juventus-Wydad Casablanca 4-1

MARCATORI: 6' aut. Boutouil (J), 16' Yildiz (J), 25' Lorch (W), 69' Yildiz (J), 90'+5 rig. Vlahovic (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa (72' Nico Gonzalez), Thuram, McKennie (46' Koopmeiners), Cambiaso; Conceicao (72' Locatelli), Yildiz (85' Gatti); Kolo Muani (72' Vlahovic). All. Tudor.

WYDAD (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers (46' Mwalimu), Moufi (87' Aziz); Boutouil (78' Harkass), El Moubarik; Amrabat, Zemraoui (78' Mailula), Lorch; Obeng (46' Al-Somah). All. Benhachem.

ARBITRO: Said Martinez

AMMONITI: Meijers (W), Ferreira (W), Thuram (J)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+4 GOAL DELLA JUVE! Chiude la partita Vlahovic su rigore, incrociato con il sinistro nonostante il portiere avesse intuito.

90'+1 Di Gregorio! Balzo felino del portiere sul colpo di testa di Mwualimu in occasione di un corner dalla sinistra.

74' Occasione Juve: Thuram recupera palla e serve Vlahovic, che si invola verso la porta ma viene chiuso all'ultimo da una grande scivolata di Ferreira.

72' Il Wydad non è fuori dalla partita: Lorch irrompe su un pallone dalla destra e calcia, fuori.

69' GOAL DELLA JUVE! Ancora Yildiz! Palla di Kolo Muani per il turco che rientra sul destro con un gran dribbling in area e piazza alle spalle di Benabid con stile!

63' Kolo Muani da non credere! Cambiaso da sinistra tocca internamente per Kelly che riesce a crossare, Kolo Muani guizza sul secondo palo e deve solo toccare nella porta vuota ma d'esterno mette fuori!

57' Palo Juve! Angolo dalla destra di Conceicao, Cambiaso sfugge a Mwalimu e al volo sul secondo palo coglie in pieno il montante alla destra del portiere!

35' Il Wydad ha ripreso campo, Ferreira ci prova con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non inquadra la porta.

25' GOAL DEL WYDAD: improvvisa fiammata dei marocchini con Amrabat che fa saltare i meccanismi della difesa e serve l'inserimento di Lorch, bravo a scavalcare Di Gregorio con un pallonetto.

16' GOAL DELLA JUVE! Che goal di Yildiz! Cambiaso porta palla e si districa al limite, riesce ad appoggiare per il turco che spara all'incrocio dei pali un destro di prima imparabile!

11' Altra occasione Juve con un cross di Cambiaso a cercare l'inserimento dall'altra parte di Alberto Costa: Kolo Muani lo disturba involontariamente, palla fuori.

6' GOAL DELLA JUVE! Yildiz triangola con Thuram al limite e riceve in area il pallone di ritorno: prova a mettere in mezzo, ma una deviazione di Boutouil beffa il portiere dei marocchini.

4' Occasione Wydad: McKennie non benissimo, Lorch intercetta e si porta al limite dell'area ma il suo tiro non sorprende Di Gregorio che blocca a terra distendendosi sulla sua destra.