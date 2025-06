Mondiale per Club, la clausola del Real Madrid sui contratti in scadenza. Il regolamento e la situazione di Alexander-Arnold

Il 15 giugno inizierà il primo Mondiale per Club a 32 squadre. La competizione, che terminerà il 13 luglio con la finale del MetLife Stadium di New York, cambierà anche il calciomercato estivo. La FIFA ha introdotto una finestra dal 1° al 10 giugno, ma c'è il problema legato ai contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno. Come si comporteranno le squadre? ci saranno accordi, rinnovi o i calciatori potrebbero lasciare nel mezzo della competizione? Il Real Madrid ha già trovato la soluzione.

CLAUSOLA - I blancos, ai tempi del Covid, come riporta Marca, ha fatto firmare dei contratti ai calciatori per cui "l'accordo copre tutte le competizioni che terminano fuori stagione, cioè oltre il 30 giugno". Nel 2020 venne fatto in seguito alla ripartenza di campionati e coppe europee in estate, dopo il lockdown di marzo e aprile e lo stop dei campionati fino a giugno. GIOCATORI - In vista del Mondiale, quindi, il Real Madrid non dovrà preoccuparsi dei contratti di Luka Modric, Lucas Vazquez e Jesus Vallejo, che saranno validi fino al termine della competizione. Le altre società, invece, se non vogliono rinnovare i contratti, dovranno trovare un accordo con i giocatori per non rischiare di rimanere senza qualche pedina.

REGOLAMENTO - Ogni squadra può convocare da un minimo di 26 fino a un massimo di 35 giocatori, selezionati in un elenco di 50 pre-convocati. Per ogni partita possono esere portati al massimo 26 giocatori. Tra il 27 giugno e il 3 luglio le società possono modificare le rose fino a un massimo di sei sostituzioni. ALEXANDER-ARNOLD - Il terzino del Liverpool ha già l'accordo per passare al Real Madrid a parametro zero. I blancos lo vorrebbero per il Mondiale, ma i Reds, per liberarlo prima chiedono circa 1,5 milioni di euro. Altrimenti diventerà ufficiale dal 1° luglio, data in cui potrebbe raggiungere il Real Madrid negli Stati Uniti se gli spagnoli saranno ancora in corsa.