Mondiale per Club, la strana "tassa" sui cartellini: Inter e Juve devono già pagare 36 mila dollari alla FIFA

I cartellini gialli e rossi non sono mai stati così costosi... E no, non solo da un punto di vista sportivo, bensì anche per quanto riguarda le casse dei club partecipanti. Tra le novità introdotte dalla FIFA per questa edizione del Mondiale per Club, infatti, c'è una particolarità per quanto riguarda le sanzioni per i giocatori. Eventuali ammonizioni ed espulsioni costeranno, infatti, una tariffa che dovrà pagare il club di appartenenza del calciatore.

. Dopo solo la prima giornata disputata da Inter e Juventus, le due formazioni italiane devono già pagare un totale di(nel dettaglio per le ammonizioni rimediate da Asllani, Barella, Lautaro Martinez, Conceicao, McKennie e Cambiaso nei rispettivi match contro il Monterrey e l'Al-Ain).

Il motivo che sta dietro a questa scelta è del tutto economico, visto che i soldi provenienti da queste sanzioni serviranno a far rientrare la FIFA dagli investimenti fatti per l'organizzazione della competizione.