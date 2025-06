Il Fluminense difende lo 0-0, elimina il Mamelodi e va agli ottavi del Mondiale per Club. Affronterà l'Inter

Il Fluminense si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club da seconda del Gruppo F. Al tricolor paulista basta lo 0-0 nell'ultima gara del girone ed elimina i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Il club brasiliano difende il vantaggio in classifica in una partita in cui Fabio ha protetto senza grossi problemi la propria porta e in cui Arias con le sue sgroppate ha tenuto lontana la palla dalla propria difesa. Troppo poco quanto prodotto dal Mamelodi per superare la barriera del Flu che, passando come seconda nel girone affronterà la prima classifica del gruppo E, ossia l'Inter.

MONDIALE PER CLUB, MAMELODI SUNDOWNS-FLUMINENSE: IL TABELLINO

Mamelodi-Fluminense 0-0

Marcatori: -

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido (60' Lebusa), Lunga; Allende, Mokoena (46' Adams); Ribeiro (77' Shalulile), Matthews (60 'Arthur Sales), Zwane; Rayners.

A disposizione Onyango, Pieterse, Khoza, Morena, Mdunyelwa, Mvala, Modiba, Adams, Maema, Aubaas, Mkhulise, Letlhaku.

All.: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Xavier, Ignacio, Rene Freytes; Martinelli (76' Lima), Hercules (67' Bernal); Arias, Nonato (86' Thiago Santos), Canobbio (67' Keno); Cano (86' Everaldo).

A disposizione: Eudes,, Fuentes, Guga, Manoel, Thiago Silva, Ganso, Lezcano, Lavega, Baya, Serna.

All. Renato Gaucho.

Arbitro: Taylor (ENG)

Ammoniti: Mokoena (M), Arias (F), Bernal (F), Rene (F), Letlhaku (M)

Espulsi: -

CRONACA

73' Bernal ci prova dal limite con un destro sibillino che si abbassa all'ultimo e sfiora l'incrocio

72' Arias sfonda ancora sulla destra e solo davanti al portiere calcia, ma viene fermato in extremis dall'intervento disperato di Lebusa.

41' Nonato controlla e calcia dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il suo destro a giro finisce sul fondo.

37' Il Fluminense sfonda a sinistra con Martinelli che mette Arias in area davanti a Williams, ma il destro a incrociare dell'esterno sfiora il palo lontano finendo fuori.

27' Primo lampo brasiliano con Ignacio che ci prova di testa su corner. Palla alta.

10' Brutto intervento al limite di Mokoena su German Cano. Taylor estrae il giallo, ma il cartellino poteva anche essere rosso. Mokoena era diffidato, salterà l'eventuale ottavo di finale.

9' Terza parata consecutiva del portiere del Fluminense sul suo palo, questa volta sul tiro dalla sinistra di Lunga.



6' Ancora Fabio protagonista sul tiro di sinistro dal limite di Matthews

5' Lucas Ribeiro ci prova dal limite, Fabio para in due tempi e salva il Fluminense

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione