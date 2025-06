Il nuovo Manchester City di Reijnders e Cherki non brilla ma vince: 2-0 al Wydad Casablanca

C'era grande curiosità per l'inizio della nuova era in casa Manchester City, con la rivoluzione sul mercato imposta da Pep Guardiola che ha portato al Mondiale per Club numerosi nuovi acquisti come l'ex-Milan Tijani Reijnders e Rayan Cherki. E l'attesa non ha ripagato appieno i tifosi dei Citizens perché il 2-0 rifilato al Wydad Casablanca lascia molte ombre all'interno di una prestazione in cui la formazione marocchina ha avuto ben più di un'occasione per riaprire la gara.

Di Foden su assist di Doku il gol che apre la gara al 2', di Doku su calcio d'angolo quello che l'ha indirizzata. In mezzo, prima e dopo uno show del sudafricano Lorch che ha messo in seria difficoltà la difesa degli Sky Blue e tanti errori di Haaland sottoporta. Nel finale anche l'espulsione per un'entrata pericolosa di Rico Lewis che salterà la sfida contro l'Al Ain e tornerà per l'ultima contro la Juventus.

MONDIALE PER CLUB, MANCHESTER CITY-WYDAD CASABLANCA: IL TABELLINO

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0

Marcatori: 2' Foden (M), 42' Doku (M)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Cherki (60' Rodri), Reijnders, Foden (60' Haaland); Savinho (91' Nunes), Marmoush (69' Gundogan), Doku (60' Bobb).

A disposizione: Ortega, Ruben Dias, Stones, Ait Nouri, Gvardiol, Akanji, Khusanov, Gonzalez, Bernardo Silva, Nunes, Echeverri.

All. Guardiola.

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers (75' Moutarajji), Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat (62' Obeng), Zemraoui (62' Malsa), Moubarik, Lorch; Mailula (46' Rayhi).

A disposizione: El Motie, Aqzdaou, Harkass, Arthur, Aziz Ki, Benktib, Pedrinho, Bennani, Mahtou, Fathi, Mwalimu.

All. Benhachem.

Arbitro: Rabatti (Bra)

Ammoniti: Mailula (W)

Espulsi: Rico Lewis (M)

CRONACA

94' Haaland si divora il 3-0. Passaggio filtrante per il norvegese che si ritrova a tu per tu con Benabid, ma la conclusione di destro colpisce in pieno petto il portiere in uscita.

88' ESPULSIONE - Duro intervento di Rico Lewis su Obeng con l'arbitro che estrae immediatamente il rosso diretto. Il terzino dei citizens gioca in realtà la palla e poi nello slancio, colpisce con la gamba alta e con i tacchetti esposti il volto di Obeng. Check var completato e decisione confermata.

74' Ci prova Haaland, ma la sua conclusione finisce alta di poco sopra la traversa. City vicino al 3-0

55' Regalone della difesa marocchina a Doku che arriva a tu per tu col portiere, ma Benabid si salva in angolo!

50' Colpo di testa di Vitor Reis su angolo dalla destra, il Wydad se la cava con affanno, palla fuori.

42' GOAL Altro calcio d'angolo dalla destra del Manchester City con Doku che brucia tutti in spaccata volante e batte Benabid.

38' Grande percussione sulla sinistra di Doku che arriva sul fondo e mette un pallone a centro area su cui Foden si gira di prima e batte a colpo sicuro trovando per il miracolo di Benabid che nega il goal.



32' Altra sgroppata di uno scatenato Lorch che resiste alla carica di Vitor Reis e lo manda per terra, ma scivola al momento decisivo e non riesce a concludere ma soltanto ad allargare per Mailula che, solo davanti ad Ederson, lo centra in pieno divorandosi il pareggio.

21' Lorch fa un doppio sombrero su due difensori del Manchester City e poi serve un assist al bacio a centro area dove Mailula e Zemraui si ostacolano non riuscendo a battere a rete.

19' Aké svetta di testa su calcio d'angolo dalla destra e ruba il tempo a tutta la difesa, ma il suo colpo di testa a incrociare finisce a lato di un soffio a portiere battuto.

11' Contropiede in velocità di Moufid che prova la palla tagliata a centro area su cui non arriva in extremis Mailula in spaccata. Sarebbe stato solo davanti ad Ederson. La palla poi arriva ad Amrabat che prova un tiro respinto dalla difesa.

9' Marmoush si gira e tira in un amen a centro area e prova un destro tagliato che sfiora il palo alla destra del portiere.

2' GOAL - Subito una sgroppata dalla destra di Savinho che impegna il portere del Wydad Casablanca Benamid che non trattiene e respinge a centro area. Sulla palla si fionda Foden che di prima ribatte e trova il vantaggio.

Partita: Manchester City-Wydad

Data: mercoledì 18 giugno 2025

Orario: 18.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN