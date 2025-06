L'Inter stecca all'esordio al Mondiale per Club: solo 1-1 col Monterrey, la prima di Chivu convince a metà

Delude l'Inter all'esordio al Mondiale per Club. La prima uscita ufficiale di Cristian Chivu come neo-allenatore nerazzurra non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Monterrey in una gara fatta di qualche buona intuizione, ma anche tanti errori e disattenzioni che riportano alla mente la disastrosa finale di Champions League persa col PSG.

Di Sergio Ramos di testa su corner il vantaggio dei messicani, di Lautaro su schema su punizione il pari nerazzurro. Poi qualche buona giocata, uno sviluppo che poteva portare anche ad altri goal e l'ennesimo, ormai costante, calo nella ripresa, col palo di Canales a graziare Sommer e l'occasione divorata da Lautaro a fare da contraltare.

Chivu conferma l'idea tattica di Simone Inzaghi e ottiene di fatto gli stessi risultati, nemmeno gli esordi di Sucic e Luis Henrique hanno dato la scossa che tutti si aspettavano a una squadra che appare sempre più svagata nei momenti decisivi. La prossima sfida contro gli Urawa Red Diamonds (sconfitti 3-1 dal River Plate) in programma sabato sera diventa già decisiva per il passaggio del turno

MONDIALE PER CLUB, MONTERREY-INTER: IL TABELLINO

Monterrey-Inter 1-1

Marcatori: 25' Sergio Ramos (M), 41' Lautaro (I)

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez (58' Aguirre), Rodriguez, Torres (58 Deossa), Arteaga; Canales (89' Rojas), Ocampos (89' Cortizo); Berterame (76' Ambriz)

A disposizione: Cardenas, Alvarado, Rojas, Corona, Gonzalez, Reyes, Sanchez, De la Rosa, Leone, Moxica, Fimbres.

All. Torrent.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (59' Luis Henrique), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (69' Sucic), Mkhitaryan (78' Zalewski), Carlos Augusto (69' Dimarco); S. Esposito (59' Thuram), Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi.

All. Chivu.

Arbitro: Sampaio (BRA)

Ammoniti: Rodriguez (M), Asllani (I), Barella (I)

Espulsi: -

CRONACA

92' Clamoroso errore di Acerbi che praticamente lancia in verticale verso la sua porta Deossa il quale, contrastato da Bastoni, calcia sbilanciato solo davanti a Sommer e colpisce l'esterno della rete.

80' Altra occasione dal limite dell'Inter con Zalewski che prova il destro di prima su assist arretrato di Barella, ma lo strozza troppo e non trova la porta a incrociare.

77' Che occasione sprecata da Lautaro. L'Inter torna a sfondare a sinistra con il cross arretrato che arriva a centro area e viene controllato da un Lautaro liberissimo all'altezza del dischetto del rigore. L'argentino si gira e con tutta la porta a disposizione spara alto alla sinistra di Andrada.

74' Barella ci prova al volo dal limite dopo la respinta di Andrada su corner. Palla pericolosa, ma alta di poco.

68' Lautaro Martinez riesce a trovare il goal del 2-1, ma viene annullato per netta posizione di fuorigioco in partenza.

64' PALO - Ancora un Sommer non reattivo e non esplosivo sul destro potente e angolato dai 35 metri di Canales che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Berterame non riesce a coordinarsi per ribattere in goal con Sommer a terra.



61' Brutta palla persa dall'Inter con Asllani che rimedia un giallo per un brutto fallo a centrocampo. L'azione prosegue e Canales prova il destro a incrociare senza trovare la porta.

56' Tunnel di Bastoni a Chavez e scatto verticale in fascia con cross arretrato invitante per l'accorrente Barella. Il centrocampista italiano ci prova al volo con l'esterno del piede destro, ma non trova lo specchio della porta.

54' Rimessa lunga di Bastoni in area, Esposito controlla male di coscia e spreca un'importante occasione da goal.

48' Punizione dalla trequarti di sinistra calciata tagliata a centro area costringe Andrada alla respinta di pugno.

45' Punizione dal limite dell'area per Asllani, ma il destro del centrocampista si stampa sulla foltissima barriera.

41' GOAL - Bellissimo schema su punizione. Asllani finta il tiro dal limite e invece serve una palla filtrante al bacio per il taglio alle spalle della difesa di Carlos Augusto il quale controlla e serve a centro area per Lautaro che non deve far altro che appoggiare la palla in goal.

36' Palla verticale per Darmian che arriva sul fondo e serve Sebastiano Esposito il quale a sua volta allunga per Lautaro. Il capitano interista in spaccata calcia di punta, ma trova la parata in angolo di Andrada.

27' OCCASIONE - Clamorosa occasione da goal fallita da Sebastiano Esposito. L'Inter sfonda a sinistra con Carlos Augusto che arriva quasi sul fondo e crossa a centro area dove, all'altezza della linea dell'area piccola Sebastiano Esposito, libero da marcatura, tira di prima di piatto, ma trova la gamba di Andrada che gli nega il goal.

25' GOAL - Da calcio d'angolo il Monterrey la sblocca. Acerbi e Sergio Ramos si strattonano poi il difensore italiano si perde il taglio dello spagnolo che svetta e di testa batte un Sommer non reattivo.

24' Prima vera occasione per il Monterrey con Ocampos che arriva al limite dell'area e calcia trovando la deviazione in extremis di Acerbi.

22' Percussione di Barella che entra in area dalla destra fa sedere un difensore e poi appoggia un perfetto assist per Darmian che, con tutto lo specchio a disposizione calcia male e manda altissimo il destro di prima.

18' Palla velenosa in area di rigore dell'Inter con Sebastiano Esposito che riesce a controllare e girarsi, ma viene contrastato bene da Sergio Ramos che gli sporca il tiro in allungo in angolo.

8' Bella azione manovrata dell'Inter che sposta palla da sinistra a destra e poi al centro con Pavard che si coordina dal limite e spara però troppo alto per impensierire Andrada

