Domenica 1° giugno, apre ufficialmente la sessione di mercato per le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club (15 giugno - 13 luglio negli Stati Uniti). Una finestra straordinaria di dieci giorni decisa dalla FIFA, per agevolare le squadre che giocheranno il torneo con il nuovo format per la prima volta: in questo modo potranno sistemare le rose in anticipo e gestire i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno, nel bel mezzo della competizione; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio. Oggi, martedì 10 giugno, chiude ufficialmente la sessione di mercato.

COSA SUCCEDE AI GIOCATORI IN SCADENZA - Se il contratto di un giocatore in scadenza il 30 giugno scadrà in quella data il calciatore dovrà lasciare il club nel bel mezzo del torneo. Non esistono deroghe, quindi, per poter continuare fino alla fine del Mondiale per Club: se la società vuole tenere in rosa quel giocatore, dovrà rinnovargli il contratto almeno per una stagione, allungando la scadenza al 2026.

COSA SUCCEDE AI GIOCATORI IN PRESTITO - E' leggermente diverso il discorso per un calciatore in prestito da un club all'altro fino al 30 giugno prossimo. In questo caso, se le due società dovessero trovare un accordo la permanenza del giocatore in rosa può essere prolungata fino alla fine della competizione.

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

