Avete presente la nuvola che seguiva spesso Fantozzi durante i suoi film? Ecco, al TQL di Cincinnati è successo qualcosa di simile: al decimo minuto del secondo tempo della partita tra Pachuca e Salisburgo (risultato parziale di 0-1, gol di Gloukh), il cielo è diventato tutto nero e un nuvolone minacciava pioggia. Così, l'arbitro algerino Mustapha Ghorbal ha deciso di sospendere la partita mandando tutti i giocatori nello spogliatoio. Partita sospesa per avverse condizioni meteorologiche, con tuoni e fulmini sempre più potenti. Dopo più di mezz'ora di sospensione la partita è ripresa.

MONDIALE PER CLUB, PACHUCA-SALISBURGO SOSPESA PER PIOGGIA E VENTO - Lo speaker aveva annunciato più volte che la partita sarebbe ricominciata il prima possibile. Dopo circa 35 minuti le due squadre sono uscite dagli spogliatoi e hanno ripreso la partita sull'1-0 per il Salisburgo: al 56' è arrivato il pareggio di Brayan Gonzalez, ma a un quarto d'ora dalla fine Onisiwo ha firmato la rete della vittoria. La situazione interessa anche al Real Madrid e all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che sono le altre squadre inserite nel gruppo con Pachuca e Salisburgo.

L'ALTRA PARTITA DEL GIRONE - Nell'altra partita del girone è stata la sfida di due allenatori debuttanti: da una parte Simone Inzaghi alla prima panchina con l'Al-Hilal, dall'altra l'esordio di Xabi Alonso da tecnico del Real Madrid. la gara è finita 1-1 con il vantaggio degli spagnoli al 34' del primo tempo firmato dal classe 2004 Gonzalo Garcia, nei minuti finali prima dell'intervallo ha pareggiato l'ex Wolverhampton e Porto Ruben Neves su rigore. Chi invece ha sbagliato il tiro dal dischetto è stato Valverde, che al 92', si è fatto respingere il tiro dal portiere avversario Bono.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione