Il Palmeiras vince 1-0 il derby col Botafogo e centra i quarti di finale del Mondiale per Club, ora Chelsea o Benfica

Palmeiras-Botafogo, ottavi di finale del Mondiale per Club

Il Palmeiras batte il Botafogo 1-0 grazie al goal di Paulinho nel primo tempo supplementare e centra così la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club.

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia va in scena una partita bloccata fin dai primi minuti, con il Palmeiras che cerca con maggior insistenza la via del goal, scontrandosi però con un super John Victor. Al 90' è 0-0 e si va ai supplementari. Il copione si ripete, con il Palmeiras che fa la partita e al 100' trova il goal vittoria grazie alla rete di Paulinho. Adesso i Verdão aspettano la vincente tra Chelsea e Benfica nell'altro ottavo di finale.

IL TABELLINO

PALMEIRAS-BOTAFOGO 1-0

MARCATORI: 100' Paulinho (P)

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Gomez, Fuchs, Piquerez; Emiliano Martinez (90' Moreno), Rios; Estevao (64' Hanri), Allan (71' Mayke), Mauricio (85' F. Torres); Roque (64' Paulinho (103' Micael)). All.: Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John; Vitinho, Jair (84' Pantaleao), Barboza, Alex Telles (66' Cuiabano); Allan (66' Montoro), Barbosa (84' Newton), Freitas (103' Cabral); Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino (71' Correa). All.: Paiva.

ARBITRO: Letexier

AMMONITI: Barboza (B), Alex Telles (B), Gustavo Gomez (P), Artur (B), Piquerez (P), Newton (B), Marcal (B), Estevao (P), Moreno (P)

ESPULSI: Gustavo Gomez (P)

GOAL E AZIONI SALIENTI

120+3' - Botafogo vicinissimo al goal del pari: mischia in area di rigore, con due difensori del Palmeiras che rischiano il pasticcio, ma alla fine Weverton riesce incredibilmente a salvare sulla linea.

116' - Espulso Gustavo Gomez che commette un'ingenuità e, già ammonito, trattiene vistosamente un avversario, procurandosi il secondo giallo.

107' - Occasione Botafogo: sugli sviluppi di un corner Igor Jesus svetta di testa e spedisce il pallone alto sopra la traversa, non di molto.

100' - GOAL PALMEIRAS! La sblocca Paulinho che si ritaglia lo spazio in area di rigore e calcia con il piatto non lasciando scampo a John Victor.

98' - Proteste dei giocatori del Palmeiras che chiedono un tocco di braccio in area di Igor Jesus: ma per l'arbitro e la sala Var non c'è nulla.

97' - Ancora pericoloso il Palmeiras con Rios che calcia dalla distanza e trova l'ottimo intervento del solito John Victor.

90' - Non bastano i 90 minuti: si va ai supplementari.

73' - Grande intervento del portiere del Botafogo che dice al colpo di testa ravvicinato di Mauricio.

49' - Estevao segna dopo un grande intervento di John Victor, ma il direttore di gara segnala il fuorigioco.

47' - Occasionissima Palmeiras: Allan scarica il pallone per Estevao che calcia con il mancino e trova la grande risposta di John Victor.

45+5' - Occasione Palmeiras: Rios riceve il pallone fuori area e fa partire un destro potentissimo che, complice una leggera deviazione, si spegne sull'esterno delle rete di pochissimo.

42' - Ci prova il Botafogo con Igor Jesus che resiste a un paio di avversari e calcia da buona posizione, non trovando però lo specchio della porta.

23' - Sugli viluppi di un corner ci prova l'ex Milan Gustavo Gomez, che non riesce a trovare la porta. Meglio il Palmeiras comunque in questa prima fase di gara.

22' - Gara momentaneamente sospesa per un duro scontro avvenuto tra Giay e Igor Jesus. Nulla di grave però per i due calciatori, che si rialzano.

10' - Primo squillo del Palmeiras: cross dalla sinistra di Piquerez, sul quale ci arriva Vitor Roque che non riesce a ribadire in rete.

3' - Rischio per il Botafogo con Barboza che entra durissimo su Rios e rischia subito il rosso: Letexier lo grazia ed estrae solo il giallo.

